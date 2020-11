Acceso a Afores a trabajadores independientes

Ofrece INFONAVIT diferimiento de sus créditos

+Gobiernos del PRI en dialogo con la Federación



CIUDAD DE MEXICO a 4 de Noviembre del 2020.-Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) ofrecen mayores rendimientos de ahorro a largo plazo con respecto a otros instrumentos bancarios comerciales, lo que representa una buena opción de inversión para quienes son trabajadores independientes conocidos como freelancers y buscan lograr un retiro laboral más cómodo, aseguró el Vocal Ejecutivo de AFORE PENSIONISSSTE, Iván Pliego Moreno.



Enfatizó que los microempresarios, artesanos, plomeros, electricistas o taxistas también pueden invertir en su futuro y gozar de los múltiples beneficios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

A diferencia de los trabajadores afiliados a alguna institución de Seguridad Social --quienes destinan un porcentaje específico de su salario al ahorro para su retiro--, ’los freelancers son los únicos responsables de hacer crecer sus recursos en su Cuenta Individual a través de las aportaciones voluntarias’, resaltó.

Afirmó que AFORE PENSIONISSSTE desea acompañar a todos aquellos trabajadores independientes de nuestro país, al ofrecer beneficios únicos como la comisión más baja (-0.79 por ciento) de la industria de las AFORES.

Los rendimientos competitivos que ofrecen las AFORES son una de las grandes ventajas para hacer rendir más los recursos, destacó el funcionario durante la conferencia ’Créditos a la palabra’, encabezada por la Secretaría de Economía (SE).

Al cierre de agosto de 2020, las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORE) del sistema registraron ganancias de 9.03 por ciento promedio de los últimos tres años.

Lo anterior resulta más atractivo respecto a los rendimientos de otros instrumentos financieros como los depósitos a plazo fijo de 28 días, con 7.30 por ciento; pagarés a 28 días, con 6.32 por ciento; depósitos de ahorro, con 5.20 por ciento, y cuentas de cheques, con 4.06 por ciento, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y el Banco de México (Banxico), al cierre de agosto de 2020. (Ver anexo)

Los trabajadores independientes también deben tener presente que el ahorro voluntario puede ser deducible de impuestos, que sus recursos, en caso de ser necesario, están disponibles en diferentes plazos y también es posible heredar su patrimonio generado a los beneficiarios asignados, subrayó.

Además, el titular de la AFORE pública dijo que quienes cuentan con un negocio propio pueden estar seguras de que sus recursos económicos están protegidos y regulados por la CONSAR.

Pliego Moreno consideró que si bien ese segmento de cuentahabientes representa 0.5 por ciento del total de las cuentas administradas en 2019 --de acuerdo con datos de la CONSAR-- aún hay una enorme oportunidad de dar a conocer los servicios a los que puede acceder el sector independiente.

Aclaró que quienes hayan estado afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hoy en día cuenten con un negocio propio sin depender de un jefe o superior, están fuera de la categoría de trabajador independiente y deberán consultar en qué Administradora están inscritos.

El funcionario recomendó a los cuentahabientes considerar comisión, rendimiento, calidad de servicio y beneficios adicionales al momento de elegir una AFORE, y recordó que los requisitos del trámite de registro se pueden consultar en el portal de Internet www.e-sar.com.mx.

Para mayor información, los trabajadores también pueden consultar la página www.pensionissste.gob.mx, escribir a los correos electrónicos atenció[email protected] y [email protected] o enviar un mensaje a través de las redes sociales oficiales en Facebook y Twitter: AFORE PENSIONISSSTE y @PENISONISSSTE_.....

INFONAVIT CONVOCA A APROVECHAR PROMOCIÓN DE DIFERIMIENTO DE PAGOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Para seguir impulsando la reactivación económica del país y apoyar a las familias mexicanas en la obtención de su patrimonio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hace un llamado a aprovechar el diferimiento en el inicio de los pagos de los créditos hipotecarios.

Todos los financiamientos hipotecarios –excepto Mejoravit, Tu 2do Crédito Infonavit, ConstruYO y Línea III Integral— que se firmen entre el 3 de noviembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, podrán comenzarse a pagar 3 o 4 meses después, dependiendo de la fecha en que se obtenga el Aviso de Retención.

Un trabajador contará mínimo con 3 meses para diferir su primer pago, cuando obtenga su Aviso de Retención y lo entregue a su patrón en los últimos días del mes de inscripción del crédito.

Por ejemplo, si la entrega del Aviso de Retención es a finales de noviembre 2020, se considerarían los meses de diciembre 2020, enero y febrero de 2021 en el aplazamiento, por lo que los pagos se iniciarían a partir de marzo de 2021.

En cambio, si el Aviso de Retención se entrega en los primeros días de noviembre de 2020, ese mes no se consideraría en las retenciones, al igual que diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, otorgando cuatro meses de diferimiento a las y los acreditados. De esta manera, los pagos comenzarían a ejercerse hasta marzo de 2021.

El proceso para acceder a esta promoción de apoyo extraordinaria para la originación es el siguiente:

1.- Realizar el trámite de inscripción del crédito; 2.- Descargar el Aviso de Retención, el cual se emitirá con la leyenda: ’Como medida de apoyo al trabajador, el descuento se le deberá realizar a partir del primer día del cuarto mes posterior a la recepción del presente aviso’; 3.- Entregar el Aviso de Retención al patrón; 4.- El patrón sellará el Aviso de Retención y comenzará a retener el pago del crédito a partir del primer día del cuarto mes posterior a su recepción; 5.- El notario recibirá los documentos del trabajador (Aviso de Retención sellado) y realizará la firma de escrituras; 6.- Se efectuará la firma intermedia con el Representante Legal del Infonavit; 7.- El Infonavit aplicará el beneficio al crédito y 8.- El trabajador podrá descargar el Aviso de Suspensión de Descuentos desde Mi Cuenta Infonavit 11 días hábiles posteriores a la firma.

Esta medida permitirá a los derechohabientes adquirir su vivienda y comenzarla a pagar después, dándoles la posibilidad de adquirir productos o servicios adicionales para su nuevo hogar y mejorar su calidad de vida gracias a los recursos no erogados en el crédito hipotecario.

Además de este diferimiento, el Infonavit recuerda que los trabajadores que ya contaban con los 116 puntos o más en febrero de 2020 y que perdieron su empleo a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19 mantendrán la continuidad de sus semanas de cotización si recuperan su relación laboral antes del 31 de enero de 2021.

Lo anterior les permitirá continuar con la adquisición de su vivienda y beneficiarse del aplazamiento de hasta 4 meses en el inicio del pago del financiamiento, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de la vigencia.

Esta medida de apoyo extraordinaria, que ayuda a las y los derechohabientes a mantener su intención de compra y resolver su necesidad de vivienda, es aplicable sólo para aquellas personas que perdieron su relación laboral entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2020….

LOS GOBIERNOS DEL PRI MANTIENEN DIÁLOGO ABIERTO CON LA FEDERACIÓN: ALEJANDRO MORENO

Al encabezar una reunión de los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, Alejandro Moreno, subrayó que el propósito del encuentro es mantener el diálogo abierto con la Federación.

El líder priista aseguró que para el PRI siempre será prioridad trabajar para seguir construyendo un México de oportunidades y solucionar los problemas que enfrentan las familias mexicanas.

Entre los temas que trataron, se encuentran los proyectos de gestión de las entidades federativas del periodo 2020-2021, dar seguimiento a las acciones de atención del COVID-19, y la coordinación y cooperación institucional con el Gobierno Federal.

Durante la reunión, que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en un clima de entendimiento, Sánchez Cordero informó que el objetivo es buscar consenso en temas de gobernabilidad y gobernanza.

Asistieron los mandatarios de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Hidalgo, Omar Fayad Meneses; Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza; Guerrero, Héctor Astudillo Flores; Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez y Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

Al evento no asistieron la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, quien se encuentra en recuperación por COVID-19; y el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, por cuestiones de agenda de trabajo….