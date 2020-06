Acceso a la información en materia de género, fortalecerá derechos de las mujeres: Mónica Fernández Balboa.



INAI deberá contribuir con principios de paridad y en el ejercicio de derechos para evitar la violencia política en razón de género, señala.



La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado de la República, llamó a defender, respetar, promover y garantizar el acceso a la información en materia de género, con el objetivo de que las mujeres tengan mejores herramientas y más derechos para salir adelante.



La legisladora participó en la inauguración del foro virtual ’Garantía del derecho de acceso a la información en materia de género y su trascendencia en tiempos del COVID- 19’, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



Destacó que con las reformas en materia de paridad de género y sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, el Senado y esta legislatura en particular, tratan de dejar su propia huella en la conquista de los derechos de las mujeres.



Con esas legislaciones, el INAI, a través de la vigilancia del respeto al derecho de la información, podrá contribuir directa e indirectamente en el cumplimiento de los principios de paridad y en el ejercicio de los derechos políticos, para evitar la violencia política en razón de género.



Es importante que todos aprendamos a ejercer nuestro derecho a la información, especialmente las mujeres; no sólo en esta coyuntura ocasionada por la pandemia del COVID, en la que se recrudece la violencia en contra de las mujeres, sino en todo momento, subrayó.



Por ello, consideró que el principio constitucional de máxima publicidad se convierta en un puente de comunicación entre las mujeres y el ejercicio de sus diferentes derechos por una democrática en sinergia con el INAI.



Mónica Fernández Balboa indicó que aún hay el reto de garantizar de manera absoluta e incondicional el derecho humano de las mujeres a la información, que diferentes comités de la ONU han recomendado a los Estados desde hace 15 años, en materias como educación, salud para niñas y adolescentes, métodos de planificación familiar, entre otros.



Lamentó que durante esta cuarentena se hayan intensificado los casos de violencia, por ello, subrayó, cobra sentido tener información oportuna, clara y veraz respecto a la situación de las mujeres en el campo, hogar, hospitales, cárceles, centros de trabajo y en todos los espacios en los que se desarrollan de manera presencial o virtual.



La presidenta de la Mesa Directiva del Senado recordó que ahora existe una gran responsabilidad del INAI, no únicamente para conformarse de manera paritaria, sino en el sentido de hacer valer todo lo que corresponda al ejercicio de los nuevos derechos de las mujeres y que involucra a las principales instituciones del Estado Mexicano.



Esta vez, expresó, las mujeres de todos los estratos económicos y condiciones sociales del país hemos alzado la voz para que se nos reconozca por fin el derecho a la representación igualitaria, a la paridad en todos los órganos y espacios en los que se legisla, en los que se define la política pública y se asigna el presupuesto. Bajo ningún concepto puede haber una auténtica democracia sin paridad e igualdad sustantiva, puntualizó.



Posteriormente, la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que el fortalecimiento de la perspectiva de género, en la implementación de las políticas, es una tarea necesaria, que más que nunca, debe desplegarse para encarar los problemas sociales.



En medio de la crisis internacional y nacional, expresó, el principal problema social que ’necesitamos resolver es el que radica en la vida, salud, libertad y dignidad de millones de mujeres’.



La magistrada del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fragoso destacó que el acceso a la información empodera a las mujeres y fortalece el ejercicio pleno de sus derechos para estar libres de discriminación y violencia. ’Las autoridades debemos sistematizar y desagregar la información, de manera que puedan advertirse las asimetrías entre los géneros, para diseñar políticas efectivas’, puntualizó.



La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa afirmó que la meta de las autoridades se centra en alcanzar la igualdad sustantiva como presupuesto fundamental de una sociedad democrática ’en la que juega el papel relevante el acceso a la información pública’.



El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que el derecho de acceso a la información debe servir para colocar a la mujer en el ’epicentro del firmamento público’. Es un ’revulsivo’, para que el Estado repare los actos que han lesionado la causa del deber, porque, precisó, sirve para localizar ’el hecho indebido, dañino y que esta lastimando profundamente a la sociedad, para luego reconducirlo o repararlo’.