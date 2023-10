Acceso a los programas sociales para mujeres que sufran violencia

Toluca, Méx.-Reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, a fin de garantizar el acceso de las mujeres en situación de violencia a los programas sociales con fines de fortalecimiento económico, psicológico y legal, propone la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena.





Frente a las y los integrantes del Congreso Mexiquense, la legisladora de la bancada de la Esperanza, enfatizó que su propuesta busca que la Secretaria de las Mujeres a través del Programa Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las mujeres garantice a las niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia el acceso a la política social de bienestar del Gobierno del Estado a través de los Programas Sociales estatales, esto con base en el Banco Estatal de Datos e Información de Casos de Violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.





Así mismo, se le da la atribución a la Secretaria del Bienestar para que garantice el acceso a los Programas Sociales estatales a las niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia y lo más importante es que se establece que el acceso a la política social de bienestar del Gobierno del Estado, a través de los Programas Sociales estatales sea un Derecho para todas las niñas, adolescentes y mujeres.





Lo anterior, con fines del fortalecimiento económico, psicológico y legal; y que alcancen el pleno desarrollo de su vida, con libertad, igualdad y en un Estado en paz, subrayó.





Anais Burgos, informó que en México, al menos 6 de cada 10 mujeres ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día.





Con respecto a los casos de feminicidio, que es reconocido como la forma más extrema de la violencia contra la mujer, el Estado de México, de acuerdo con la radiografía sobre la violencia contra las mujeres, refleja que en los primeros siete meses del año 2023, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "somos la entidad más violenta a nivel estatal con 55 casos, en homicidios dolosos ocupamos el segundo lugar con 188, en homicidios culposos en segundo lugar con 168 y en lesiones dolosas 9,032 ocupando el primer lugar".





Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad y al Estado mexicano información referente a las experiencias de violencia de tipo físico, económico o patrimonial, sexual y psicológico, que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en distintos ámbitos de su vida señala que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en prevalencia de violencia "a lo largo de la vida" con un 78.7%, ocho puntos arriba del promedio nacional que se ubicó en 70%, dijo.





Razón, por la que consideró que "debemos caminar hacia un Estado de bienestar y de esperanza, y ello sin duda comienza por garantizarles el goce pleno de los derechos sociales a las y los mexiquenses".





La diputada de Chalco, subrayó que en "En este nuevo amanecer en la vida política de nuestra entidad, el Estado no será gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social de los anteriores gobiernos. Será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a unos cuantas afortunadas entre muchos y que pueden ser aprovechadas o no. En esta nueva etapa los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales, de cumplimiento obligatorio y en donde todas y todos tienen la misma oportunidad"





Precisó que la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en la Entidad, debe parar, "no debemos tolerarla bajo ninguna forma".





Y destacó que desde el Poder Legislativo se debe de garantizar un Estado que cumpla las funciones primarias, como son la de garantizar la seguridad y brindar las herramientas para que las y los ciudadanos desarrollen sus capacidades, "de no hacerlo así, estaremos dejando pasar el momento histórico para transformar nuestra entidad y en donde las ciudadanas y la historia parlamentaria nos señalaran que no supimos que hacer con tanta libertad, con tanta igualdad, con tanta legitimidad y con la democracia".