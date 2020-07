Pese a los esfuerzos por superar el confinamiento y retornar a una ’nueva normalidad’, la fuerza del virus y la necedad de la realidad se imponen, en nuestro país y en el mundo.

Algunas entidades que habían sido catalogadas en semáforo epidemiológico naranja se han retrotraído nuevamente al color rojo.

Incluso la capital de la República permanece desde hace ya tres semanas pasmada, sin que los contagios se incrementen pero sin que tampoco bajen significativamente.

En torno al tema los gobiernos estatales y el federal intercambian acusaciones y se achacan fallas en estrategias y cifras reportadas.

Además de errores y conflictos gubernamentales, también es notable que mucha gente sale a la calle, probablemente por necesidad, pero sin guardar las elementales precauciones que ya todos nos sabemos de memoria; el colmo son quienes insisten en llevar a cabo fiestas y celebraciones.

De ahí que, al aproximarse a los cuarenta mil decesos, México es ya el cuarto país con mayor número de muertes en el mundo por la pandemia.

La imposibilidad hasta ahora vista de abatir el ritmo de propagación viral hace suponer a los expertos que, en el supuesto de que efectivamente se reduzca la epidemia, en el territorio nacional la cifra fúnebre llegará por lo menos al doble, y probablemente sea más alta aún.

Aunada a la terrible pérdida de vidas, este largo tramo ha producido daños todavía no bien ponderados en la economía, la producción y el empleo, y ha provocado un empobrecimiento acelerado y generalizado en amplios sectores de la población, de muy graves consecuencias.

Por si todo ello no fuera suficiente, quienes siguen tan campantes son quienes se dedican al crimen organizado. En este tiempo es muy probable que incluso hayan incrementado su control en las zonas donde reinan, pues no ha remitido el nivel de muerte y violencia que producen.

Tal es el panorama que nos espera, en este accidentado retorno de los sobrevivientes del confinamiento.