Accidente vial deja 5 lesionados en periférico

Cinco heridos es el saldo que dejó la volcadura de un vehículo particular sobre los carriles centrales de Periférico Norte, a la altura del fraccionamiento La Florida del municipio de Nuacalpan.



De acuerdo con los primeros informes, los hechos sucedieron alrededor de las 11:15 horas de este miércoles, cuando el conductor del vehículo particular, color rojo, aparentemente perdió el control de la unidad y volcó en dirección sur a norte.



Al sitio, arribaron policías estatales y municipales, quienes abanderaron el sitio, mientras se esperaba el arribo de paramédicos del Instituto Municipal de Atención a la Salud, quienes les brindaron los primeros auxilios a los integrantes de una familia.



’Por esta razón, se desvió la circulación hacia carriles laterales para que el personal prehospitalario pudiera atender a las cinco personas que resultaron lesionadas en el percance’, informaron fuentes locales.



Asimismo, personal de Protección Civil laboró en el retiro de la unidad accidentada y en la limpieza de la carpeta asfáltica.



Via: Hoy Estado.