Acción Nacional propone incrementar el nivel de ahorro obligatorio (6.5% a 15% del salario)

Con la reforma al Sistema de Pensiones de 1997, se transitó de un sistema de beneficio definido a uno de contribución definida con ahorro en cuentas individuales AFORE. La reforma fue exitosa ya que permitió que los recursos de los trabajadores se resguardaran en cuentas individuales y no se usaran para otros fines. De hecho, las AFORES se han convertido en el primer contacto de los trabajadores con el sistema financiero y uno de sus principales patrimonios. Más aún, las AFORES hoy son el segundo participante más importante del sector financiero mexicano.



Sin embargo, hay diversas problemáticas que deben de ser reformadas de forma urgente. Entre ellas, el bajo nivel de ahorro, los requisitos para obtener una pensión que ocasionan que pocas personas puedan acceder a ella, y las limitantes presupuestales.



’México vive y vivirá en los próximos años una profunda crisis económica, que requiere soluciones de corto, mediano y largo plazo, por eso el Partido Acción Nacional presentará una reforma al Sistema de Pensiones para mejorar el nivel de ahorro de los trabajadores, para reducir los requisitos y obtengan una pensión ya que ocasiona que pocas personas accedan a ella’, dijo Carlos Humberto Castaños Valenzuela.



Explicó que en su momento la reforma de un sistema de beneficio definido a uno de contribución con ahorro en cuentas individuales AFORE fue exitoso, ya que permitió que los recursos de los trabajadores se resguardaran y no se usaran para otros fines, como recientemente pretextando la pandemia tuvo la tentación de usar el grupo parlamentario de Morena.



Y ante la falta de algún apoyo extraordinario del Gobierno federal a todos quienes se han quedado sin empleo en esta pandemia y se vieron en la urgente necesidad de hacer retiros anticipados de sus ahorros, resolviendo su problema a corto plazo y trasladándolo a su futuro inmediato, es que Acción Nacional busca resolver el tema de fondo, por lo que presentará una propuesta con los siguientes elementos para mejorar el retiro de los trabajadores, como:



Incrementar el nivel de ahorro obligatorio de 6.5 a 15% del salario, a fin de contar con pensiones que garanticen mejor calidad de vida, ya que México es uno de los países con menor tasa de ahorro obligatoria, y este aumento permitirá que tengamos una similar a los estándares internacionales.



La propuesta es que él aumento se implemente de forma gradual, en un periodo de transición de 8 años.



Una segunda propuesta es reducir las semanas de cotización necesarias de 1,250 (24 años) a 750(14 años) para poder acceder a una pensión mínima garantizada, ya que se calcula que solo el 30% de los trabajadores son elegibles debido a que se mueven entre la formalidad y la informalidad a lo largo de su vida laboral y no logran cumplir con el plazo requerido.



La tercera propuesta es ampliar la red de protección para los trabajadores, lo cual significa que quienes ganan hasta 5 salarios mínimos vean un incremento sustancial en su pensión y no queden desprotegidos.



Asimismo, se propone incluir a los trabajadores independientes, que estaban alejados del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).



Otra propuesta es incorporar una perspectiva de género para brindar flexibilidad a las personas que salen del mercado laboral por el cuidado de hijos recién nacidos.



Finalmente, Carlos Castaños destacó que ’esta iniciativa tiene como prioridad brindar bienestar y tranquilidad al trabajador antes y durante su vejez, que sea incluyente y mejore la red de protección, sobre todo para quienes tienen menores ingresos, que sea progresiva, ya que toma las ventajas del sistema actual y resuelva problemas urgentes en miras de mejorar las condiciones del trabajador’.