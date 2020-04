Acciones de Mejoramiento Urbano en Bahía de Banderas

Amigas, amigos de Bahía de Banderas, Nayarit.



Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. No paramos nuestro trabajo porque tenemos que seguir adelante frente a cualquier adversidad, estamos en esta contingencia por el coronavirus, tenemos que cuidarnos todos, protegernos.



He estado hablando, insistiendo de ese valor que tenemos los mexicanos, esa fortaleza que significa la familia mexicana, lo he venido diciendo durante muchos años y ahora lo estoy subrayando, reiterando, la familia mexicana es la institución de seguridad social más importante del país por nuestras culturas, nuestras tradiciones, costumbres. La familia nos ha permitido enfrentar calamidades de todo tipo, es distinto a lo que sucede en otros países con todo respeto.



Se puede pensar que así es en todo el mundo. No, esta es una de las características de los mexicanos, nosotros tenemos una familia muy fraterna, muy solidaria, si le va mal a un miembro de la familia acuden en su apoyo otros.



Por eso hemos resistido y por eso ahora que necesitamos cuidar a los adultos mayores que son los más vulnerables ante esta epidemia, tenemos con qué hacerlo, porque no vamos a enfrentar esta enfermedad sólo con hospitales, se trata de una epidemia y los especialistas recomiendan que lo mejor son las medidas preventivas y la atención que podemos brindarnos unos con otros desde nuestros hogares. Por eso, en estos momentos va a ser muy importante el que, como ya está sucediendo, nos cuidemos.

Yo quisiera que el rol de las mujeres, y además esto ya se está dando, que la mujer no es nada más para atender la casa y que el hombre tiene también que ocuparse de labores domésticas, porque debemos de avanzar hacia la igualdad, seguir avanzando hacia la igualdad. No el ama de casa, también el amo de casa. Pero esto es un proceso.



De acuerdo a nuestra tradición, y es algo muy bello, las mujeres son las que más cuidan a los padres, los hombres somos más desprendidos, las mujeres están pendiente de los padres, de las madres.



Ahora tenemos, por esa fraternidad, por ese amor a los padres, por ese cuidado a madres, a padres, tenemos millones de enfermeras y también de enfermeros, pero eso es una garantía.



Desde luego no sólo estamos atenidos a la solidaridad de nuestro pueblo, estamos también preparándonos para tener los espacios suficientes en centros de salud, en hospitales. Ya ustedes saben, recibimos el gobierno y el sistema de salud estaba muy descuidado, la atención en el Issste, en el Seguro, en los centros de salud, en los hospitales de la Secretaría de Salud, de los estados, muy mal el sistema de salud pública y llevamos desde el principio 16 meses trabajando en levantar el sistema de salud.



Una de las cosas que hice en este tiempo fue recorrer 200 hospitales del Programa IMSS-Bienestar y resolver cómo se iba a llevar a cabo una reforma para garantizar el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos con cuatro acciones, esto antes del coronavirus:



Que no falten los médicos, los especialistas.



Que no falten los medicamentos.



Que se terminaran los hospitales que estaban en proceso, inconclusos, y se equiparan.

Punto cuatro, que se le diera atención especial a los trabajadores de la salud, que son más de 80 mil los que todavía están trabajando por contratos de manera eventual.



Entonces, definimos todo este plan.



También decidimos desde antes del coronavirus que íbamos a incrementar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos, de modo que cuando se nos presenta esta contingencia ya estamos avanzados, preparados.



De todas maneras, vamos a reforzar todo el plan de salud para poder atender enfermos de coronavirus, tanto en el sistema público de salud como con la intervención de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Les he pedido al secretario de Marina, al almirante Ojeda, al general secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, que inicien ya la aplicación del Plan Marina y del Plan DN-III, ya está en su etapa inicial, tanto un plan, repito, el Marina como el Plan DN-III.



Y aquí quiero comentarles que una de las cosas que estamos haciendo es encargarle a la Marina y al Ejército el que puedan prepararse para operar hospitales que estamos terminando, de los que quedaron inconclusos estamos terminando 17 grandes hospitales.



Y esos hospitales, en vez de que los terminen de equipar y que contraten el personal las instituciones como el Issste, como el Seguro, lo que es el Insabi, estamos encargando al Ejército y a la Marina que se ocupen de esos 17 hospitales para tener camas adicionales y sobre todo equipo para terapia intensiva.



En este marco acabó de dar respuesta a una petición del gobernador de Nayarit para que el nuevo hospital del Issste, de Tepic, lo opere en este tiempo de emergencia el Ejército, y acabó de dar instrucciones al general secretario de que se actúe de inmediato.



Es un hospital para atender a 120 enfermos, que tiene ya equipo especializado de terapia intensiva, va a ser la contratación del personal la Secretaría de la Defensa y va a estar listo de inmediato.



Y estamos enfrentando esta pandemia, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar nuestra economía, que no se caiga nuestra economía. No pararnos por completo, porque se puede hacer cuando se tiene una economía en donde la mayor parte de la población, como se dice, económicamente activa pertenece a las actividades formales, lo que es la economía formal.



Así se expresa en países en europeos, en Estados Unidos, la mayoría de la población económicamente activa está en la formalidad trabajando en empresas con contratos, con salarios, con prestaciones. Desde luego una crisis también les afecta, puede haber despidos o se deja de contratar a más trabajadores.

Pero nosotros en México desgraciadamente tenemos más de la mitad de nuestra población económicamente activa en la informalidad, en lo que se llama economía informal, que no es más que buscarse la vida como se puede; y tenemos que cuidar también esa economía, porque de esas actividades dependen millones de mexicanos, el pequeño comercio, los talleres, las taquerías, toda la actividad económica de la gente humilde, de la gente pobre, de los que viven al día, los que diariamente consiguen su sobrevivencia.



Entonces, tenemos que cuidar la economía. Si nos paramos por completo, pues entonces vamos a sufrir más. Tenemos que equilibrar, cuidar, la salud, desde luego lo más importante en la vida, pero también cuidar nuestra economía, porque si se nos cae mucho la economía, pues va a haber pobreza y ya sabemos que esa pobreza también produce desgracias.



Entonces, estamos buscando atemperar los efectos de esta pandemia manteniendo en la medida de lo posible nuestra economía. Si el presidente se encierra y se quedan allá en el Palacio, si no da la cara, pues imagínense, ¿qué mensaje estamos transmitiendo?, ¿cómo vamos a estar alentando a la gente para que salgamos adelante?



Que no nos venzamos, que no nos demos por vencidos, que salgamos adelante ante esta adversidad, que no nos venza esta crisis por el coronavirus, que salgamos adelante y tener mucha fe en que vamos a lograr reactivar nuestra economía, y aquí está el ejemplo, tenemos forma de hacerlo.



En Bahía de Banderas, nos comentaba Román, se están invirtiendo alrededor de 450 millones de pesos, pero con estas obras y con acciones de vivienda se están generando alrededor de dos mil 500 empleos, y así tenemos 17 intervenciones en el país, estamos hablando de alrededor de 50 mil empleos con este programa.

El Sembrando Vida, que es de cultivar el campo, la tierra, este año va a tener 400 mil sembradores, 400 mil empleos.



El programa Jóvenes Construyendo el Futuro va a tener un millón de jóvenes, que mientras se están capacitando reciben un salario mínimo.



Estamos ya preparándonos porque vamos a ampliar el programa de Tandas para el Bienestar. Este año se contemplaban 500 mil créditos para pequeños negocios y va a aumentar a un millón de créditos más para pequeños empresarios, microempresas, tanto del sector formal de la economía como del sector informal, un millón de créditos de 25 mil pesos, es una inversión de 25 mil millones de pesos. Se dan los 25 mil pesos, tres meses de gracia, no se abona y hasta el cuarto mes se empiezan a abonar mil pesos, y se termina de pagar en tres años. Esto ya vamos a iniciar.



Y desde luego están garantizados los programas sociales. Ya más de la mitad de los adultos mayores ya tienen en sus cuentas las pensiones de cuatro meses, se les adelantó por esta contingencia y ya empezaron los operativos para entregar a los que no tienen sus cuentas bancarias, entregar de manera directa.



Queremos terminar lo más pronto posible, porque ya no queremos que salgan los adultos mayores de sus hogares y vamos a tener a más tardar el 10 de abril entregados los apoyos para más de ocho millones de adultos mayores.



Les comento que es una inversión, nada más en este programa, por esta decisión de adelantar 40 mil millones de pesos. Todo esto ayuda a la economía popular.



Lo mismo, se decidió adelantar el apoyo a las pensiones para niña, niños con discapacidad.



Y ahí vienen las becas, 11 millones de apoyos para 11 millones de estudiantes de todos los niveles de escolaridad.



¿Cómo lo podemos hacer esto?



Porque tenemos finanzas públicas sanas. A pesar de la contingencia, el último reporte que tengo es que la recaudación es del seis por ciento, superior al año pasado, porque nos están ayudando a pagar los impuestos, mejor dicho, las contribuciones.



Empresarios, profesionales, siguen cumpliendo con su deber y, además, muchos que no estaban regularizados, como ya hay cambio en las leyes ya no se admite lo de las facturas falsas, porque había quienes se dedicaban a eso, ya se convirtió en delito grave, ya por voluntad propia están llegando al SAT a ponerse al día; y también las grandes empresas que antes, por influencia, no pagaban o se les condonaban los impuestos, ya también saben que son tiempos nuevos y que todos tenemos que contribuir, todos tenemos que apoyar. De modo que, como no hay corrupción, nos rinde el presupuesto.



Y también, ante la crisis nada, de que vamos a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional, como era la costumbre. No, nada de endeudar al país, podemos salir si ahorramos, si evitamos la corrupción.



Y también tomamos la decisión de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, al contrario, ahora está bajando y vengo viendo los precios de la gasolina.