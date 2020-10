Acciones electorales en Chihuahua han impedido que México cumpla sus compromisos institucionales: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El agua que se ha evaporado de la presa La Boquilla hubiese sido suficiente para pagar la deuda del tratado con Estados Unidos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, ante el conflicto con los campesinos que mantienen tomada las instalaciones de la hidroeléctrica en Chihuahua.



El Mandatario destacó que, con los próximos comicios acercándose, algunos partidos han realizado acciones con propósitos electorales, aun cuando se impide que el gobierno federal cumpla sus compromisos internacionales.



’Es electoral, sin duda, al grado que si hubiesen cumplido con el compromiso (…) ya se hubiese terminado de pagar, sólo con lo que se ha evaporado de agua.



Lo que nos falta es lo que se ha evaporado por no permitir la entrega del agua, por poner por encima del interés general los intereses particulares y el partidista’, afirmó.



Advirtió que este tipo de acciones se intensificarán, debido al proceso electoral, como ejemplo, puso las oposiciones y la prolongación de la extinción de fideicomisos, lo cual, dijo, también es un asunto de campaña, pues ’no hay ninguna razón’ para detener la eliminación de estos fondos.



Recientemente las presas de Chihuahua han sido escenario de diversas protestas realizados por campesinos que señalan que la entrega de agua a Estados Unidos los dejaría sin el recurso suficiente para sus ciclos de cultivo ya que, aseguran, en la entidad hay una sequía atípica.



Este año, las protestas se han intensificado derivado del aumento del desfogue en las presas de Chihuahua, ya que México tiene como límite el 25 de octubre próximo para entregar el agua que adeuda a Estados Unidos. Por ello, varios grupos han tomado la presa La Boquilla, impidiendo que el gobierno cumpla con el tratado que tiene desde 1944.



SE REVISARA CASO DE MUJER IMPLICADA CON LA EX ACTIVISTA MIRANDA DE WALLACE



El Presidente afirmó que México va a cumplir con las recomendaciones de la ONU de revisar y, en su caso, liberar a una mujer implicada en el caso de la ex activista Isabel Miranda de Wallace.



Dijo que la Secretaría de Gobernación será la dependencia encargada de cumplir con la recomendación y reparar los posibles daños que haya causado el Estado mexicano.



’Gobernación, que ahora es una secretaría para la protección de derechos humanos, ya no es la misma de antes, se va a hacer cargo y se va a cumplir con esa recomendación; si está en los términos, el Estado mexicano tiene que reparar los daños y cumplir con las recomendaciones’, subrayó.



El Ejecutivo federal, dejó en claro que la aplicación de la recomendación no es nada en contra de Miranda de Wallace, pues se le garantizará su derecho a la defensa.



Insistió en que México va a cumplir con lo solicitado por la ONU, ya que no se va a poner de excusa la soberanía nacional para no cumplir con las disposiciones de organismos internacionales.



’No es violatorio de nuestra soberanía. En el caso de torturas, masacres, desparecidos, uso excesivo de la fuerza, autoritarismo, represión, estamos abiertos al escrutinio público mundial y aceptamos todas las recomendaciones sobre todo las que tienen que ver con la ONU, con organismos internacionales serios’, agregó.



El Presidente comentó que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se detuvo a la mujer supuestamente implicada en el caso Wallace y que lleva al menos 13 años presa, se vivía un ambiente de mucha represión en el que se querían resolver los problemas con el uso de la fuerza.



’Era el diente por diente, era eliminar, masacrar, pensando que con eso se iba a resolver el problema. Bueno, por eso fue que declararon la guerra.



Imagínense enfrentar un problema que tiene como origen la desigualdad social, la pobreza, la desintegración de las familias, la pérdida de valores, querer enfrentarlo con mano dura, con represión, sometiendo, es una mentalidad muy autoritaria’, indicó.