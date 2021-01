Acelerarán la vacunación para ancianos; recibirán dosis creada por CanSino/China

Afinales de marzo el gobierno terminará de vacunar contra la covid-19 a todos los adultos mayores de 60 años, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En un mensaje de inicio de año, detalló que este grupo poblacional recibirá la vacuna desarrollada por China y el laboratorio CanSino Biologics, la cual podría llegar al país a finales de este mes.



Este plazo se adelanta un mes a lo previsto en el plan de vacunación dado a conocer en diciembre por la Ssa, que calculaba que a finales de abril se terminaría de inmunizar a los ancianos.



’Ya para abril comenzamos con los que tengan menos edad, con enfermedades crónicas, y los maestros’, dijo.



Indicó que en diciembre se perdieron 277 mil empleos, cerca de la mitad de las plazas laborales creadas tras haberse tocado fondo en la crisis por la pandemia.



La vacuna, desarrollada por China y la farmacéutica CanSino Biologics, tiene una efectividad de 90%.

Actualmente hace pruebas de fase III en diez países, incluido México.

Puede mantenerse a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados.

Es de una dosis única que se inyecta vía intramuscular, en el hombro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para finales de marzo su gobierno prevé concluir con la vacunación anticovid de los adultos mayores de 60 años.



’A finales de marzo vamos a tener vacunados a toda la población mayor de 60 años, todos, y ya para abril comenzamos con los que tengan menos edad, con enfermedades crónicas, maestros y así. Pensamos que no nos van a faltar las vacunas’, puntualizó.



De acuerdo con lo anunciado el pasado 8 de diciembre en la conferencia del presidente López Obrador, significa que la etapa dos concluirá un mes antes de lo previsto, pues ahí se dijo que iría de febrero a abril de 2021 y se contemplaba vacunar al personal de salud restante y a las personas de 60 años o más.



En su mensaje de inicio de año nuevo, que difundió a través de redes sociales, el titular del Ejecutivo federal dijo que este sector de la población recibirá la vacuna desarrollada por CanSino.



El mandatario federal expresó que tiene fe y esperanza en el futuro y en lo que llamó un ’nuevo amanecer’ para México, a pesar de las crisis económica y sanitaria por las que atraviesa.



En su mensaje López Obrador apuntó que, a la fecha, 61% del personal que labora en la primera línea de atención a pacientes de covid han recibido la vacuna y reiteró que a finales de enero ese sector debe quedar inmunizado.



’Tengo fe y esperanza en el porvenir. No es un deseo sin fundamento, tengo pruebas y elementos para decirles que vamos a enfrentar las dos crisis y vamos a mejorar la situación sanitaria y económica en nuestro país’, comentó el Presidente en el mensaje grabado desde la biblioteca de su casa en Tlalpan.



Reiteró que su administración es firme en el combate a la corrupción y enumeró los programas de su gobierno destinados a apoyar a los sectores económicamente más desfavorecidos de la población.



Dijo que tiene confianza en afianzar su proyecto para lograr una mejor situación económica para los mexicanos, y una sociedad más humanista.



’Hay futuro, a pesar de los pesares, de que hemos pasado una situación muy difícil llega el amanecer, viene el nuevo amanecer’, recalcó.



Inmunización



En materia de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se han recibido 53 mil 626 dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 y se ha aplicado la primera inmunización a 32 mil 824 trabajadores de la salud.



Adelantó que en enero se habrán recibido un millón 400 mil dosis de la vacuna, las cuales son suficientes para las dos aplicaciones a 750 mil trabajadores de la salud que atienden a pacientes covid.



Reiteró que a finales de marzo se tendrán vacunados a los adultos mayores del país, que recibirán la vacuna CanSino, la cual es de una sola dosis, y así sucesivamente a todos los sectores de la población a lo largo de 2021.



’Esto va a ayudar mucho para salir de esta crisis sanitaria que tanto dolor nos ha causado’, subrayó el Presidente de la República.



El titular del Ejecutivo federal reconoció que en diciembre se perdieron 277 mil empleos, lo que representa cerca de la mitad de los empleos que se crearon tras haberse tocado fondo en la crisis por la pandemia.



’Perdimos, con la pandemia, alrededor de un millón y llevábamos recuperados 600 mil, pero en diciembre, que es un mes atípico desde que está el outsourcing, la subcontratación, se despiden a trabajadores para no pagarles prestaciones, aguinaldo.



’Perdimos por ese motivo en diciembre, luego de que veníamos ganando mes con mes, perdimos 277 mil empleos, de todas maneras, como ya llevábamos cerca de 600 mil, recuperamos 350 mil’, lamentó.



Pese a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que México tiene una economía estable, con una paridad de menos de 20 pesos frente al dólar, con una recuperación paulatina del consumo de combustibles, una inflación de 3.2%, una recaudación estable y sin caídas importantes, y un consumo de bienes básicos sin variaciones.



’Sostengo mi optimismo en que terminamos el año con finanzas públicas sanas’, enfatizó.



López Obrador se mostró satisfecho de que para este 2021 estén presupuestados los programas asistenciales, los programas de becas y los proyectos prioritarios de su administración, pues garantizan que la economía seguirá firme, que se generarán empleos y mantendrá su combate a la corrupción.



’Vamos saliendo con la fórmula de no permitir la corrupción, de hacer un gobierno austero, sobrio y que no haya gastos superfluos’, remarcó.



Lo datos



La vacuna contra covid-19 AD5-nCoV fue creada por el Instituto de Biotecnología de Pekín y la farmacéutica CanSino Biologics.

Actualmente realiza las pruebas clínicas de la fase III en más de siete mil voluntarios en diez países, incluido México.

El estudio de seguridad realizado durante la fase II determinó que tiene una eficacia de 90%.

Es de dosis única.

México estableció un convenio de ocho millones de dosis.

Los datos



Programas presupuestados 2021:



135 mmdp pensiones para adultos mayores.

16.6 mmdp pensiones para niños con discapacidad.

20.6 mmdp Jóvenes Construyendo el Futuro.

45 mmdp refinería de Dos Bocas.

41.85 mmdp Tren Maya.

3.5 mmdp corredor interoceánico.

32 mmdp adquisición de vacunas.

10 mmdp compra de medicinas.





