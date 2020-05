’Aceptaría con gusto’, así repondió Hugo López-Gatell a la invitación para formar parte del grupo de expertos de la OMS

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que ’aceptaría con gusto’ la invitación de la Organización Mundial de Salud (OMS) para integrarse al grupo de expertos internacionales en el rango de epidemiología de las enfermedades infecciosas, la cual, señaló, es su especialidad.



’Para mí es un enorme privilegio, una distinción, tengo absoluto respeto por la Organización Mundial de la Salud y desde luego aceptaría con gusto una vez que sea formalizada la anuencia del gobierno de México que tendrá que ser turnada a través de la cancillería y en cuanto me contacte la organización estaré presto para cumplir con esa encomienda.’, apuntó durante la conferencia de prensa vespertina de este domingo.



Este pronunciamiento se dio luego de que, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que hace dos días recibió la invitación del organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que López-Gatell formara parte del comité de expertos de índole internacional.



’Hace dos días recibí una notificación de la Organización Mundial de la Salud donde se postula al doctor Hugo López-Gatell Ramírez para participar en el grupo de expertos del reglamento sanitario internacional de la Organización Mundial de la Salud. Es un reconocimiento bien merecido al doctor López-Gatell’, dijo durante un video transmitido en vivo en sus redes sociales.



Sobre la mención del mandatario, el subsecretario agradeció y señaló que se trataba más de una distinción a México que a su persona.



Explicó que el reglamento Sanitario Internacional es un documento jurídico circulante para todos los estados miembros de la OMS y que en su versión vigente del 2005, se establecieron cambios en las prácticas de vigilancia, prevención, control, respuesta, preparación, recuperación, entre otras. Destacando lo referido a eventos de interés internacional agudos, como pueden ser las epidemias o pandemias.



Además, explicó que dentro de las consideraciones de la organización se encuentra el establecer a un grupo de expertos pertenecientes a las distintas comunidades profesionales del mundo para llevar a cabo la tarea de análisis de los fenómenos referidos.



’Y entre este reglamento considera que se debe establecer un grupo de personas expertas y se llama así, la lista de personas expertas que representen a las distintas comunidades profesionales del mundo y que participen en los distintos procesos de reflexión, de análisis, en su momento también de examen de las respuestas que tiene tanto los países como la propia organización ante este tipo de fenómenos’, indicó.



Respecto a la plaza que se encuentra vacante para el doctor López-Gatell es la de epidemiología de las enfermedades infecciosas, sobre lo que dijo:



’Las personas se invitan en carácter de personas expertas, no hay una cuota de nacionalidad ni necesariamente tienen que ser funcionarias y funcionarios de gobierno, el caso de lo que ocupa ahora es que la invitación ha sido dirigida al gobierno de México para dar la anuencia de que el doctor Hugo López-Gatell se integre a la lista de expertos internacionales en una capacidad específica que es epidemiología de las enfermedades infecciosas que efectivamente es mi formación profesional’.



El funcionario señaló que anteriormente se le había extendido una invitación para formar parte del mismo grupo en 2013, no obstante, el gobierno de México en ese entonces, el cual tenía que dar la autorización a López-Gatell, no mostró interés al respecto.



’Había tenido el privilegio de haber sido considerado originalmente para esto en 2013, en su momento se pidió la anuencia al gobierno de México y por alguna razón parece que no hubo entusiasmo al respecto", acusó.



"Ahora tengo el privilegio de haber sido invitado nuevamente y la carta de invitación se le formula al gobierno de México para que si da la anuncia, entonces me contacte de manera directa la Organización Mundial de la Salud y se cumpla el proceso. La postulación la hace la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que es la oficina regional en el continente americano, se procesa en las oficinas correspondientes del reglamento en la OMS en Ginebra, Suiza y finalmente se toma la decisión’.



Por último, el subsecretario hizo hincapié en la gran responsabilidad que supone el cargo, ya que dentro de las ocupaciones de este, se encuentran el análisis de toda la respuesta para obtener lecciones aprendidas útiles pata todo el mundo aprovechando las mejores experiencias de cada país.