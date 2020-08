Acerca EDOMÉX mecanismos de solución de controversias, a través de las caravanas por la justicia cotidiana

• Permiten mecanismos alternativos buscar soluciones pacíficas en delitos que no sean de alto impacto.



• Alcanzan Caravanas por la Justicia Cotidiana a más de 339 mil 485 personas y durante sus primeras 13 transmisiones, se ha asesorado a 10 mil 249 mexiquenses.



Toluca, Estado de México, .- A través de las Caravanas por la Justicia Cotidiana en Línea, el Gobierno del Estado de México acerca mecanismos para la gestión, prevención y resolución de conflictos legales, con el objetivo de buscar soluciones pacíficas en delitos que no sean de alto impacto.



Durante la transmisión de este martes, Marcela Mora, Coordinadora General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), compartió que el Estado de México cuenta con instrumentos que permiten impartir justicia cotidiana de manera más humana y cercana a la gente.



En este sentido, destacó que la Ley implementó estos mecanismos alternos de solución de controversias, con base en la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas.



Aseguró que esta figura es fundamental, pues permite áreas de oportunidad en la procuración de justicia y el acuerdo para la reparación del daño, entre el victimario y la víctima.



’Desde que tenemos estas figuras en el Estado de México, en la Fiscalía General no hemos tenido un solo caso y eso me enorgullece muchísimo, donde la víctima no quiera entrarle a un mecanismo alternativo de justicia restaurativa y eso es maravilloso, porque lo que quiere decir es que estamos haciendo conciencia en la población.



’Queremos ver gente civilizada que, a través de un diálogo prudente y orientado, pueda dirimir esas diferencias que hicieron que uno de ellos se pasara de listo y cometiera un delito’, agregó Marcela Mora.



Tras responder las preguntas que los mexiquenses hicieron llegar por medio de mensajes directos, Marcela Mora enfatizó que el Estado de México cuenta con un equipo de abogados especializado en la materia, quienes se encargan de facilitar el diálogo entre ambas partes, esto aunado a un equipo multidisciplinario de profesionales que intervienen en la impartición de justicia.



En tanto, el Subsecretario de Justicia, Iván Barrera Pineda, celebró el impacto positivo que ha logrado la transmisión en redes sociales de las Caravanas por la Justicia, que desde el pasado 16 de junio y a la fecha, han alcanzado a más de 339 mil 485 personas y se han asesorado a 10 mil 249 mexiquenses.



’Lo cual además nos compromete y nos obliga a seguir trabajando en esta misma ruta, que nos ha instruido el señor Gobernador Alfredo Del Mazo, para acercar la justicia cotidiana a las personas, esa justicia del día a día, esa justicia que no necesariamente se resuelve en tribunales, sino que queremos anticiparlos’, puntualizó el Subsecretario de Justicia.



Cabe mencionar que las Caravanas por la Justicia Cotidiana estarán transmitiéndose en vivo los martes y jueves, a las 11:00 horas, a través de la página facebook.com/SJyDH.Edomex para continuar acercando servicios y asesorías gratuitas a todo el Estado de México.