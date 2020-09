Acerca FGJEM acciones para evitar extorsión en las Caravanas por la Justicia Cotidiana

• Trabaja FGJEM en combate al delito de extorsión; se penaliza con sentencias que van de los 40 a los 70 años de prisión.



Toluca, Estado de México .- Durante la emisión de las Caravanas por la Justicia Cotidiana en Línea, Rodrigo Archundia Barrientos, Coordinador General de Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), compartió algunas de las acciones enfocadas en prevenir el intento de extorsión.



Enfatizó que cuentan con equipo humano y tecnológico de avanzada para combatir este ilícito, en cualquiera de sus modalidades.



’Tenemos un registro ya de los números extorsivos, esto es, tenemos ya una extensa base, donde sabemos de dónde sale la llamada, entonces nosotros ya cuando tenemos esa identificación de números, y en las redes está ya identificado como un número extorsivo, pues ya le damos la tranquilidad a la familia o al denunciante de decirle, tranquilo.



’Se les dan las recomendaciones como son: cambie el número o trate de grabar la llamada, nosotros ya con esa voz que puedan grabar, en el mejor de los casos, que sería lo ideal, porque nosotros también tenemos un banco de voces donde tenemos identificadas y podemos hacer el comparativo para saber ya detectar ver y tomar acciones, para desactivar a estos extorsionadores que trabajan desde el penal’, detalló el Coordinador General de Combate al Secuestro.



Explicó que la mayoría de las llamadas de extorsión provienen de algún centro de prevención y readaptación social, en su mayoría de Santa Martha Acatitla y Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, Altamira, en Tamaulipas, Puente Grande, en Jalisco, y Santiaguito, Estado de México.



Rodrigo Archundia enfatizó la importancia de fomentar la cultura de la denuncia en caso de ser víctima de una extorsión, y exhortó a la ciudadanía a no efectuar ningún pago y buscar el acompañamiento de las autoridades, para iniciar una denuncia y la carpeta de investigación correspondiente.



’Nosotros tenemos algunas acciones que hemos recomendado en nuestras pláticas para el caso de ser víctima de una extorsión, por ejemplo si no identifica el número de llamada pues no conteste las llamadas privadas, si no identifica el número tampoco conteste, o si contesta trata de identificar la llamada, grabar la voz el número telefónico de dónde están llamando e inmediatamente hacer una denuncia al 911 o a los teléfonos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.



’Llamar al 911 es lo ideal, ahí son canalizados hacia el área correspondiente ahí tenemos un área de negociación y manejo de crisis en donde se les dan los primeros auxilios, llamémosle así, para saber qué hacer en caso de estar siendo víctima de una extorsión’, puntualizó Rodrigo Archundia Barrientos.



Para fomentar el diálogo directo entre las y los mexiquenses con las autoridades, personal del staff de Caravanas, también recorre el territorio estatal para acercar la justicia cotidiana.



En esta ocasión, Amairani, vecina de Toluca, preguntó: ’¿Cómo puedo denunciar una llamada?, hace unos días me quisieron extorsionar por teléfono, me dijeron que tengo un familiar en Estados Unidos y que les depositara una cantidad, pero yo no tengo familia ahí’.



’Si recibiste alguna de estas llamadas para pedirte dinero, llama al 911, lo importante aquí es que proporciones el día, la hora, el número telefónico, el mayor dato que puedas proporcionar al 911 y ellos se van a encargar de iniciar una investigación o si puedes acudir al Ministerio Público o bien por medio de la aplicación’, respondió Miguel Ángel Carmona, personal del staff de Caravanas.



Si usted ha sido víctima de este delito o requiere mayor información, para realizar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llame al 800-702-8770 o envía un correo a [email protected]