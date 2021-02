Acerca Secretaría de Cultura y Turismo actividades deportivas a la población mexiquense

• Tiene listas actividades para realizarse de forma presencial, cuando el semáforo epidemiológico lo permita.



Zinacantepec, Estado de México, .- Luego de los aprendizajes que dejó 2020, en el que se tuvo que reestructurar la forma de realizar activación física a causa de las restricciones que se dieron a nivel global debido a la pandemia por el virus SARS-Cov-2, la Secretaría de Cultura y Turismo se adaptó para darle atención a la población mexiquense.



Así lo detalló César Amador López Moreno, Subdirector de Cultura Física de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, quien aseguró que ante en confinamiento por el COVID-19, restructuraron la forma de trabajo.



’En esta pandemia tuvimos que innovar la forma de trabajo que veníamos desarrollando, la programación que teníamos nosotros de manera ordinaria la modificamos y empezamos a incorporar nuestras actividades a través de las redes sociales, que permitían guardar esa distancia, quedarnos en casa sin perder el contacto y participar de nuestros eventos’, afirmó.



César Amador puntualizó que gracias a las plataformas digitales se siguió trabajando y se llegó a diferentes puntos de la entidad, con activaciones físicas y clases de yoga, que fueron dirigidas de manera general, pero también a sectores específicos como adultos mayores y adolescentes.



’Empezamos a tener muy buena respuesta, muchas personas se conectaban con nosotros y fuimos aumentando nuestra base de los interesados y esto nos permitió alcanzar de alguna forma las metas que tenemos programadas de ciudadanos contactados, pero ahora de manera virtual’, indicó.



’La intención fue llegar a todos los sectores porque, hoy más que nunca era necesario, el encierro a veces nos generaba esa inestabilidad y tenía repercusiones en el estado de ánimo muchas personas lo pudimos ver y creo que la activación física ayudaba mucho incluso a canalizar las energías en el tema de salud’, aseveró.



Para este 2021, la intención es apostarle a la dualidad, es decir continuar con la activación física de forma virtual, con la idea de que cuando se recupere la movilidad se realicen eventos de forma presencial, siempre respetando los aforos que permitan las autoridades de salud.



’Estamos listos para tener eventos presenciales, si el semáforo epidemiológico nos los permite estamos preparados, no queremos depender de que el semáforo cambia para programar nosotros las actividades ya hemos planeado el 2021 pensando en que podamos tener con todas las medidas sanitarias, hoy será diferente la nueva normalidad no los exige’, confirmó.



Los eventos planeados son las Copas Edoméx, las visorias del Club Toluca, en los diferentes municipios y las escuelas de iniciación deportiva, todo esto con un número limitado de participantes, pero tratando de ser una oferta continua para las y los jóvenes mexiquenses.



López Moreno reiteró que se busca desarrollar los programas de manera responsable y dijo ’hoy reviste de mayor forma todas las actividades que hagamos, por eso, las queremos hacer de forma muy profesional, con mucho cuidado, siempre cumpliendo las normas sanitarias, para no exponer a nadie en aras de nuestras actividades, pero no detenernos porque hoy la sociedad nos necesita, de alguna forma que estemos con ellos, que los orientemos, los involucremos, pero los vamos a cuidar todo el tiempo’.



Finalmente, el servidor público detalló que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, siempre ha buscado que la población tenga una oferta amplia para activarse y encaminarla hacia el deporte, pero que ante la pandemia se han redoblado los esfuerzos y se ha buscado la forma de llegar a más lugares de la entidad.