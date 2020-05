Acertado continuar confinamiento social en Guerrero, pero con apoyo alimentario: Beatriz Mojica

En estos momentos lo más importante para los guerrerenses es la salud, no podemos arriesgarnos a que aumenten los contagios por coronavirus,’pero también se debe ayudar con programas de alimentación, no se puede estar en casa con el estómago vacío’, manifestó Beatriz Mojica Morga, presidenta de la organización Civil, Mi Corazón en Guerrero.



Reconoció que fue acertada la decisión del gobierno de Guerrero de continuar el confinamiento social hasta el 31 de mayo, sobre todo porque en estos momentos en Guerrero estamos en el pico máximo de la pandemia del COVID-19.



Pero consideró urgente implementar programas de alimentación a los sectores que más lo necesitan ’y que la gente pueda enfrentar en mejores condiciones la pandemia, como los artesanos, trabajadoras del hogar, servidores turísticos y otros sectores de escasos recursos que requieren el apoyo de los tres ordenes de gobierno.



Es importante que las medidas de salud y confinamiento vayan complementadas con ayuda alimentaria a los diversos sectores, como el turismo, el transporte, los artesanos y campesinos, recalcó la ex secretaria de Desarrollo Social.



También consideró necesario que los tres niveles de Gobierno compren productos guerrerenses y se apoye a quienes más lo necesitan. Llamó al gobierno de Guerrero a prepárese para la reactivación económica de todos los sectores de la población.



Sobre la solicitud de licencia de Felix Salgado Macedonio como senador, quien busca ser candidato a gobernador por Morena, expuso que en estos momentos tos lo más importante es ayudar a la población y no estar pensando en puestos políticos ’Mi opinión personal es que quienes tienen cargos públicos o de representación popular deben de abocarse a atender la pandemia, ayudar a quienes más lo necesitan’



Ejemplificó que en estos meses de pandemia, dejó a un lado cualquier aspiración y se ha dedicado en apoyar a la gente con lo que está a su alcance, como la instalación de un módulo de línea telefónica para atender a las personas en caso de violencia o ayuda psicológica, se puso en marcha la instalación de huertos urbanos, se ha estado dando apoyo alimentario, ’nos cuidamos en casa y ayudamos desde nuestro espacio’.