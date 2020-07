Acertado impulso del puerto con la campaña ’Acapulco: paraíso seguro’, reconocen turisteros

Representantes del sector turístico reconocieron las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal a través del programa Acapulco: Paraíso Seguro, para el reposicionamiento y reactivación económica del puerto.



También aplaudieron los esfuerzos conjuntos de los Gobiernos Federal y Municipal para recuperar las playas que permanecieron invadidas durante muchos años bajo acuerdos políticos de autoridades del pasado con prestadores de servicios irregulares.



En entrevistas por separado, los dirigentes empresariales Alejandro Martínez Sidney y María Nelly Mejía Cienfuegos, consideraron además que el Gobierno que encabeza Adela Román Ocampo hace lo correcto en no ceder a chantajes ante movilizaciones y bloqueo de vialidades, protestas de burócratas sindicalizados y prestadores de servicios de playa que descalificaron y consideraron que debe aplicarse la ley.



Martínez Sidney, quien preside Federación Estatal de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco-Servytur), reconoció que mediante la campaña Acapulco: Paraíso Seguro se prioriza la salud de los acapulqueños y visitantes.



’Yo quiero hacerle un reconocimiento al gobierno que encabeza Adela Román Ocampo por este programa que es una acción necesaria donde se coordinan varias dependencias para mantener una estabilidad y garantizar la seguridad del pueblo acapulqueño, también en materia de servicios públicos, es una serie de herramientas que nos dan a los ciudadanos para poder tener una mejor calidad de vida’, expresó.



En cuanto al reordenamiento de la franja turística y el retiro de mobiliario, Martínez Sidney expresó que es una acción acertada y los prestadores de servicios turísticos que no estén de acuerdo a un reordenamiento, deben buscar otras condiciones económicas para sobrevivir, ya que la tolerancia de gobiernos anteriores llevó a ’costumbres maléficas’ que afectaron la imagen de Acapulco.



El dirigente empresarial llamó a los trabajadores de la playa a unirse por un mejor Acapulco y reiteró que las movilizaciones recientes no abonan a mejorar las condiciones del puerto, principalmente con la emergencia sanitaria. Destacó que sociedad y gobierno deben trabajar de la mano para que Acapulco alcance el color amarillo en el semáforo epidemiológico, evitar las aglomeraciones y buscar solución a sus problemas priorizando el diálogo.



La presidenta de la Unión de Propietarios de Negocios de la Zona Turística de Pie de la Cuesta, María Nelly Mejía Cienfuegos, expresó por su parte que la recuperación de playas mejorará la imagen del destino, contrario a lo que ocurrió con gobiernos anteriores que promovieron la anarquía; en cambio, la nueva imagen de Acapulco atraerá a mayor número de visitantes.



’Quiero agradecer las acciones que está haciendo la presidenta, se está dando lo de Acapulco: Paraíso Seguro, la recuperación de playas, cosa que es muy importante para la imagen del destino, todo eso con anteriores gobiernos no se había hecho y ahorita, aunque hay mucha resistencia, toda la gente está viendo la playa libre para poder transitar sin tanto vendedor ambulante. A todos los residentes y los empresarios nos parece fantástico, sobre todo por la buena imagen que vamos a reflejar hacia otros destinos, yo creo que estas acciones van a atraer turismo’, expresó.



Mejía Cienfuegos se manifestó contra las movilizaciones que se han dado por parte de trabajadores de la playa y sindicalizados del Ayuntamiento, ante ello exhortó a las autoridades para que se agote el diálogo y se aplique la ley, pues afectan la principal actividad del destino, por eso insistió en la necesidad de que ya no se permitan bloqueos que perjudican a terceros y afectan el trabajo de quienes luchan por cambiar la imagen de Acapulco.