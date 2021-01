Aciago martes: fallecen dos ídolos del futbol mexicano

+Tanto el ’Halcón’ como el ’Lobo Solitario’, entre las grandes figuras del balompié nacional en los años 60s y 70s



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Infaustas coincidencias. Fallecieron este aciago martes, El Halcón y El Lobo solitario, dos ídolos indiscutibles del futbol mexicano: Gustavo Peña — doble mundialista y capitán del Tri 1970– y José Alves Zague — uno de los máximos goleadores en la historia del América– . La familia del balompié nacional llora la pérdida de ambos jugadores, icónicos de los años 60 y 70.



De acuerdo con versiones periodísticas, hace unos días que el ’Halcón’ Peña, de 78 años de edad, se encontraba delicado de salud. Uno de sus hijos, Gustavo, señaló que el exfutbolista sufría Alzheimer y que su organismo se había deteriorado de forma preocupante.



Minutos después, Luis Roberto Alves, ’Zague’, publicó un mensaje en redes sociales, para notificar la muerte de su padre, José Alves, en Brasil.



Tanto el ’Halcón’ como el ’Lobo Solitario’, son dos de las grandes figuras que tuvo nuestro balompié en los años 60 y 70, una de las grandes épocas del futbol mexicano. Estos son los motivos:



’Halcón’ mundialista



Gustavo Peña es recordado por anotar un penalti con el que México calificó a la segunda ronda del Mundial de México 70 ante Bélgica, por primera vez en la historia.



Así recordaba aquella hazaña:

’Cuando vi que se marcó la falta contra Valdivia, supe que lo iba a ejecutar. Así que fui a tomar agua y Raúl Cárdenas entrenador de la Selección Mexicana, me preguntó cómo me sentía. Me molestó y le contesté que, si tenía otro tirador, pues adelante, y me dijo ‘no, sólo quiero saber si no estás golpeado’’.

Describía:

’Así que me enfilé hacia el manchón penal y tiré como años atrás me enseñó el señor Arpad Fekete –entrenador húngaro naturalizado mexicano–, quien me dijo que siempre eligiera un lado, que tomara mucho vuelo y que cobrara con seguridad y fuerza, porque si no estás preparado para soportar la presión, más vale no tirar.’

Agregaba:

’Yo iba caminando al área. Era el cobrador oficial. Pero dentro de mí dije: ‘¿No habrá otro’? Tenía muchos nervios. La gente se comenzó a callar. Yo dije: ‘¿Pos qué les pasó?’… Pero se puso todo silencioso. El portero belga comenzó su juego, Se sabía mi nombre el ‘güey’, me gritaba ‘Peña, Peña,’ y me ponía todavía más nervioso…

’… si lo fallo no estaría aquí, estaría escondido en otro país, ¡Me matan! Afortunadamente anoté y ganamos el partido’.



Peña nació en Talpa, Jalisco, el 22 de noviembre de 1942. Debutó en el Oro, donde ganó el título de Liga y el Campeón de Campeones, en 1961-62′ derrotando al Campeonísimo Guadalajara, además de dos subcampeonatos (1960-61′ y 1964-65′).



Adquirió su sobrenombre, por su agilidad para saltar sobre sus rivales y robarles el balón.



Posteriormente jugó con el Cruz Azul en 1967, después de disputar el Mundial de Inglaterra 66’. Fue clave para obtener el primer título del equipo, 1968-69’, donde además ganaron el Campeón de Campeones y la Liga de México 70’.



En 1971 regresó al Gallos de Jalisco donde jugó dos temporadas. En 1975 llegó al Monterrey y un año después se retiró con el Laguna.



Con el Tri, tuvo una breve participación en el Mundial de Chile ’62, debido a una lesión. En Inglaterra 66’ fue titular, al lado de Gabriel Núñez, donde México consiguió dos empates históricos ante Francia (1-1) y Uruguay (0-0).’



Como homenaje a su carrera, el ’Halcón’ Peña fue exaltado al Salón de la Fama del Futbol Mexicano en 2019.



’Lobo’ Solitario vs ’Campeonísimo’



José Alves, ’Lobo Solitario’ tenía 86 años de edad. Fue una de las primeras grandes figuras del América en la época moderna, que logró su primer título en la época profesional, en la temporada 1965-66’, en plena época del Campeonísimo Guadalajara. En este torneo, además, fue campeón de goleo.



Además, consiguió los títulos de Copa en 1961-62’ y 1963-64’, así como un título de goleo. Llegó el América en 1961 y se le conoció como el ’Lobo Solitario’, por su capacidad de fabricarse sus propias oportunidades y su contundencia y su velocidad.



De hecho, anotó 106 goles con los azulcremas. Actualmente es el cuarto mejor goleador del club, detrás de su hijo Zague (192), Cuauhtémoc Blanco (153) y Octavio Vial (148).



El ’Lobo Solitario’ fue fundamental para crear la nueva imagen del América, como los ’Millonarios’, el equipo antagónico a las Chivas, el equipo del pueblo, como el club soberbio lleno de figuras rimbombantes, en que se convirtió posteriormente.



Nació en Bahía Brasil el 19 de agosto de 1934. Debutó con el Botafogo. Posteriormente pasó al Corinthians donde jugó seis temporadas.



De allí saltó al Santos de Brasil, donde compartió vestidor con Edson Arantes do Nascimento.



