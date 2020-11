ACME denuncia abuso de poder de la presidenta municipal Ruth Olvera y su comisario Alberto Ugalde

Denuncian total abuso de poder de la Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, Ruth Olvera Nieto, toda vez que afirman que su comisario Alberto Ugalde orquestó y generó los desmanes ocurridos la tarde del sábado en esa localidad.



Señalaron que ACME se deslinda de los falsos señalamientos en su contra y aclaran en principio que Jafet Sainz Villarreal ya no es su dirigente, porque por estatutos culminó su gestión y están en espera de realizar su asamblea para elegir nuevo Coordinador General.



Informaron que efecto, a petición de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México se presentó una grúa afiliada a esa organización para trasladar a una pipa al ministerio público de la Fiscalía General de la República, con sede en Tlalnepantla, cuando en el trayecto fueron interceptados por varias patrullas con elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la policía municipal; quienes sin razón ni explicación alguna le cerraron el paso a la unidad, bajando a golpes al operador y su acompañante a quienes se los llevaron con rumbo desconocido.



Fue entonces que otra grúa que pasaba por el lugar pidió el apoyo para ayudar a los compañeros, por lo que acudieron varias unidades de esta organización para ayudar y sobre todo exigir que la policía municipal diera razón de la detención y privación de la libertad del operador y su acompañante, que al cabo de más de 2 horas de negociaciones fueron devueltos con severas lesiones en sus rostros y cuerpos a causa de la golpiza injustificada que les propinaron los municipales.



Así también detallaron que cuando ya se habían retirado los policías municipales y los transportistas también hacían lo propio, sorpresivamente arribaron al lugar un grupo de choque que armados con piedras, cadenas, palos y bombas molotov, los enfrentaron diciendo que iban en defensa del comisario Alberto Ugalde.



"Nosotros (ACME y Grúas Chavarría) lo único que hicimos fue apoyar a los compañeros que fueron detenidos y desaparecidos por la policía municipal sin razón alguna; y los destrozos y desmanes fueron provocados por el grupo de choque que a decir de éstos, seguían órdenes del comisario municipal"; subrayaron los abogados.



Así también reiteraron que el señor Jafet Sainz Villarreal ya no es el Coordinador General de ACME, toda vez que por estatutos internos, culminó su gestión desde hace días; y se está en espera de realizar la asamblea correspondiente para elegir al nuevo dirigente; por lo que esa organización no cuenta con un líder único, sino que es organizada por los coordinadores de cada división que la conforma.



"Por lo anterior, reiteramos que rechazamos tajantemente cualquier señalamiento o participación en esos hechos que, recalcamos fueron provocados en principio, por el abuso de autoridad del comisario municipal Alberto Ugalde y de la alcadesa Ruth Olvera, por ser su subalterno, porque en lugar de defender los intereses ciudadanos se dedica a proteger a delincuentes con la ayuda de golpeadores"; puntualizaron los representantes legales de ACME al tiempo de anunciar que iniciarán las acciones que a derecho corresponden.