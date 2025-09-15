Acolman celebra el 215 aniversario de la lucha independentista

Acolman, Estado de México. - "Un país sin libertad, no puede llamarse hogar", señaló la presidenta municipal en el inicio de las actividades por el 215 aniversario del inicio de la independencia de México.



Así lo indicó la alcaldesa Blanca Osorio, en los conjuntos urbanos de Real del Valle y Geo Villas de Terranova, en el marco por la celebración de la independencia de nuestro país.



Ahí, mencionó que Miguel Hidalgo, José Maria Morelos y Pavón, Allende, Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez, sabían que un país sin libertad, no era un hogar.



"En esta fecha, se conmemora a quienes nos dieron patria y libertad, aquellas y aquellos que con valor y convicción levantaron la voz, por un México libre", aclaró.



Con miras a encabezar el desfile, Blanca Osorio, ante alumnos, padres de familia e integrantes de su Cabildo, aseguró que el corazón de Acolman, late co fuerza mexicana.



Acompañada del Coronel de la Guardia Nacional, Fidel Soto Chávez, asi como del Director de gobierno región Otumba, Oscar Gustavo García Lagunes, la municipe reafirmó el compromiso de su gobierno por seguir luchando no con armas, sino con justicia, no con violencia sino con progreso.



"Así como nuestros héroes encendieron la llama de la independencia, hoy pueblo y gobierno encendemos la llama de la transformación de la justicia social y del bienestar para todos", indicó.



En ese orden de ideas, la titular del ejecutivo municipal, aprovechó para resaltar la realización de almenos cinco obras que están en ejecución, "no se trata de solo infraestructura, sino esperanza construida con manos firmes y con visión clara", agregó.



Finalmente, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, reconoció el apoyó del máximo órgano de gobierno para la aprobación de los recursos públicos, "que viva Geo Villas de Terranova, que viva Real del Valle, que viva Acolman y que viva México", arengo.