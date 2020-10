Acompaña estructura aguirrista a Evodio en las Caravanas Evoluciona en Acapulco e Iguala

Integrantes de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), corriente que lidera el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, acompañaron el pasado fin de semana al dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense, Evodio Velázquez Aguirre, en el recorrido de las Caravanas Evoluciona por Acapulco e Iguala.



El viernes pasado el consejero nacional del PRD Xavier Rivero y el diputado suplente Jesús Silva, acudieron a Pie de la Cuesta y el Coloso, lugar donde Velázquez Aguirre llevó el programa ’mi tiendita ahorradora’, que subsidia productos de la canasta básica en apoyo a las familias porteñas. ’Está haciendo lo que nadie, yo he visto a Evodio recorrer todo el estado de Guerrero dando este tipo de apoyos, créanme que todos los políticos se escondieron cuando él alzó la mano’, puntualizó el sobrino de Ángel Aguirre.



Por su parte el exalcalde porteño, acompañado del coordinador de los diputados perredistas en el Congreso Bernardo Ortega, estuvo este domingo en Iguala de la Independencia, donde se reunió con el exdiputado, excandidato a la alcaldía y miembro de IPG Oscar Díaz Bello, con quien acordó visitar las colonias más numerosas de esta ciudad tamarindera para llevar las Caravanas Evoluciona.



En la cuna de la bandera Evodio Velázquez también asistió a las colonias 24 de febrero y Tomatal, donde atendió a cientos de familias igualtecas. En su mensaje aseguró que no se ha detenido durante esta pandemia, ’estamos trabajando desde hace seis meses y ya recorrimos todo Guerrero, empezamos en Iguala, esta es la segunda vuelta que estamos dando.’ Recalcó que prefiere que lo critiquen por ayudar que por no hacerlo y aseguró que las Caravanas cumplen con todos los requisitos de seguridad sanitaria.



Sobre los temas nacionales, como la desaparición de fondos para apoyar a varios sectores dijo que ’es una pena enorme’ y que ’hoy se echa a la borda, al bote de la basura, el esfuerzo de muchos años de todos los partidos políticos, de los cabildeos, de lo que se dio para que muchos sectores tuvieran fideicomisos de apoyo y hoy se dice que todos son malos y corruptos al igual que las estancias infantiles o el seguro popular, entonces nada sirve y todo se destruye, pero no se hacen las cosas en beneficio de la gente.’



Finalmente, el dirigente del FADG detalló que a la par, el sábado y domingo, las Caravanas se realizaron en Chilpancingo encabezadas por los diputados locales Perla Edith Martínez y Servando Salgado; el regidor capitalino Oscar Garibay y el alcalde suplente Fernando Calixto. Ahí recorrieron colonias como Omiltemi, San Juan, López Portillo, PRD, los Ángeles, Rufo Figueroa, Cooperativa, Tomatal, Almolonga, Indeco, los Sauces y San Francisco.