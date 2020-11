Acompañan a los fieles difuntos con arte, música y tradición en el Festival de las Almas 2020

• Ofrece Monocordio concierto por la alegría de volver a los escenarios.



• Cautiva ¡Ay Llorona! Historias de México musicalizadas a cargo de Guillermo León.



Valle de Bravo, Estado de México, .- Vallesanos, mexiquenses, mexicanos y algunas personas de otras nacionalidades se reunieron para disfrutar del arte, la cultura y las tradiciones en torno al Día de Muertos en el Festival de las Almas 2020, realizado en Valle de Bravo.



Marcando un precedente, el Gobierno del Estado de México ha realizado un gran esfuerzo para que la gente vuelva a disfrutar de los espectáculos en vivo, con estrictas medidas de sanidad que han dado confianza entre las y los asistentes que se animan a visitar los distintos foros.



Así, en este encuentro de la cultura que en su decimoctava edición mira al sur, comenzó con un concierto a cargo de Eduardo Garcilazo y Vania Fortuna que en el Museo ’Joaquín Arcadio Pagaza’ robaron suspiros y muchos aplausos con las canciones que interpretaron dentro del programa ’Limerencia’, un recital poético musicalizado.



Continuó con la presentación de la exposición ’Línea de horizonte’, de Ricardo Rocha, un proceso creativo que incluye dibujos y pinturas, con variaciones, referencias y detalles de la imagen.



Por la tarde, la agrupación Monocordio, liderada por Fernando Rivera Calderón, ofreció un concierto sentido, nostálgico y agradecido, en palabras de Rivera, ya que "hace tanto que no podíamos compartir nuestra música, que este festival se ha convertido en algo maravilloso. Este festival es algo muy bonito que nos da la enorme oportunidad de estar juntos".



También se vivió una tarde rockera en la que se escucharon temas como "Es la hora del tiempo", "La verdad es una mentira a los ojos de quien la mira", "Chicas en bici", "Me haces existir", este tema dedicado al hijo del también conductor de Me canso ganzo, quien cumplió 19 años y ha sido su gran fuerza para continuar.



"Aunque la inspiración para componer nace del contacto humano, y en estos meses no hemos tenido oportunidad de tenerlo, hubo alguien que me inspiró para componer la canción "Hasta el fin", de versos muy románticos esta canción representa el amor y la grandeza los seres que han compartido la contingencia en casa, con paciencia y en fuerza para salir adelante’, dijo Rivera Calderón.



Ya entrada la noche, Guillermo León y Apolonio Mondragón presentaron ¡Ay Llorona! Leyendas de México musicalizadas, obra preparada para volver a los escenarios y, qué mejor que los del Festival de las Almas.



León compartió que este espectáculo, además de revivir la magia de las leyendas y la tradición de la oralidad, tiene un fondo didáctico, que hace reflexionar sobre los comportamientos que, como sociedad, debemos reforzar para ser mejores.



Además, rompieron la barrera entre público y artistas, lo que hizo una velada cultural animada y llena de risas en las que se aprendió sobre el nacimiento de la mariposa monarca, la historia del inconforme Don Manuel y el machista que se ha convertido en un alma que pena.



Así, Apolonio compartió que ’el pecado es lo que tiene a uno intranquilo’, por ello los protagonistas de estas leyendas son ánimas que penan y que vuelven una y otra vez a querer componer sus errores y buscar tranquilidad y una ofrenda que visitar.



Con el deseo de que este Festival se viva con el alma, al término de cada evento se sanitizan los foros, en la entrada se otorga gel antibacterial, las personas pasan por un arco sanitizador y se toma la temperatura, además de que las sillas están ubicadas con sana distancia y el uso de cubreboca es obligatorio.



La Secretaría de Cultura y Turismo invita a consultar la programación en redes sociales, Facebook y Twitter @CulturaEdomex, donde también pueden disfrutar de los eventos que tiene de forma virtual el Festival de las Almas 2020, con una mirada al sur.