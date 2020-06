Acribillan en su negocio a líder de comerciantes de Zihuatanejo

El propietario de una bonetería y líder del movimiento para la reactivación de la economía en el municipio de Zihuatanejo, Ricardo Sotelo Luna, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles, aquí.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas en la calle Morelos de la colonia Centro, en el interior de la bonetería ’Sinaí’, propiedad del occiso.



Los primeros reportes indican que dos sujetos ingresaron al establecimiento y sin mediar palabras le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo por muerto.



Luego de ser enterados, al lugar llegaron familiares de la víctima que de inmediato lo trasladaron a un hospital, donde murió a los pocos minutos de su ingreso.



La zona fue visitada por decenas de elementos policiacos de los distintos órdenes de gobierno, quienes acordonaron el perímetro, al tiempo que de las actuaciones se hacía cargo el personal de la Fiscalía Regional, y cuyos peritos localizaron en la escena una decena de casquillos percutidos.



En el mes de octubre del año pasado, un sobrino de este comerciante fue arteramente asesinado en el puerto, de nombre Diego Sotelo Sánchez y dedicado también a la empresa.



Ricardo Sotelo venía realizando una serie de manifestaciones en las calles de Zihuatanejo en las que demandaba al Ayuntamiento que les permitiera abrir sus negocios por lo menos la mitad del día, ante la gran necesidad de los comerciantes de llevar sustento a sus familias y porque necesitan recursos para el pago de luz, agua y otros servicios, para lo cual no han recibido ningún tipo de apoyo.



Acusó en más de una ocasión el desdén del presidente municipal priista, Jorge Sánchez Allec, quien no se prestaba a encontrar una salida al problema, ante lo cual desafiaron el exhorto oficial de mantener cerrados los negocios no esenciales por la pandemia del Covid-19.