Activa club América protocolo en apoyo de jugadoras amenazadas de muerte

+Hace público el total respaldo de la institución para ambas deportistas



+Reciben apoyo en su seguridad física y mental, orientación jurídica en caso de querer presentar una denuncia



+Tendrían asesoría de Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Reflejo de la descomposición social que sufre México hace décadas, en los últimos días, futbolistas de la Liga MX Femenil han sido víctimas de acoso y amenazas en redes sociales. Son los casos de Jana Gutiérrez y Selene Valera, ambas jugadoras del equipo de mujeres del América. Es por eso que el club han salido a la defensa de sus integrantes.



Las jugadoras recibieron respaldo en su seguridad física y mental, orientación jurídica en caso de querer presentar una denuncia, acompañamiento sicológico y asesoría digital en gestión de crisis para enfrentar la revictimización por parte de otros usuarios de redes sociales.



’La grave situación de violencia que sufren las mujeres requiere de nuestro total respaldo en todo momento. Reprobamos cualquier acción de hostigamiento. Desde el primer momento, nuestras futbolistas han recibido acompañamiento y asesoría integral por parte del club’, aseguró el América en un comunicado.



’Jana y Selene: sus compañeras y compañeros de los equipos femenil, varonil, Sub 17, Sub 20, entrenadores, cuerpo técnico, directiva y staff estamos incondicionalmente con ustedes’, respaldó el cuadro azulcrema.



Con la intención de tener una guía adecuada, la directiva de las Águilas también se acercó a la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) en busca de asesoría para tratar los casos de acoso y agresión.



Además, se realiza una investigación para identificar a las personas que enviaron los mensajes intimidatorios.



Daño psicológico



Las amenazas y acoso en redes sociales pueden desencadenar aspectos que afectan la salud mental de los deportistas, como estrés, ansiedad o una baja de rendimiento, dijo Amanda Zurita, sicóloga del deporte y quien trabajó con la selección nacional de gimnasia.



«Es importante que los atletas reciban apoyo sicológico en estos casos para salvaguardar su integridad», puntualizó.



Al ser figuras públicas, argumentó, ’no están exentos de ser agredidos (en redes sociales), pero las mujeres tienen una mayor vulnerabilidad. Además, existen distintos niveles de agresión, no es lo mismo decir ‘eres una mala jugadora’ a mandar amenazas y con evidencias de conocer sus domicilios’.



Destacó que, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres en el país, es importante trabajar en terapia con una perspectiva de género y considerar el contexto social de cada caso.



Las deportistas, reveló, suelen acudir al psicológo más por casos de acoso, abuso y discriminación, mientras los hombres generalmente buscan mejorar su rendimiento.



Explicó que los casos de abuso y acoso que enfrentan las deportistas suele ser un problema silencioso y normalizado, muchas creen que ciertas situaciones son comunes y también las viven otras compañeras.



Respaldo total



Los casos de ciberacoso encendieron las alarmas el futbol nacional, luego de que Jana Gutiérrez, de 17 años e integrante del América, recibió amenazas de muerte antes del duelo del domingo contra Mazatlán.



Varios deportistas respaldaron a la futbolista, como la medallista olímpica Paola Espinosa, quien recordó cuando también fue víctima de mensajes intimidatorios.



Además de Jana, otras jugadoras como su compañera Selene Valera, Ana Karen López, de Toluca, y Greta Espinoza, de Tigres, también han sido víctimas de amenazas en redes sociales.



Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, envió un mensaje de solidaridad en Twitter:



’Todo mi apoyo a Jana Gutiérrez ante las inaceptables amenazas recibidas. La Liga Femenil y la Liga Mx estamos juntos contra el cyberacoso y la violencia de género.’



En tanto, la Asociación Mexicana de Futbolistas expresó su apoyo a la jugadora americanista:



’Los y las futbolistas unidos rechazan de manera categórica cualquier manifestación de violencia de género y cualquier otro tipo como sucedió.»