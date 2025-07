Activa Chapingo rescate de fresno monumental ’ el árbol de los acuerdos’

Las olas de calor prolongadas y los periodos recurrentes de sequía entre 2017 y 2023 han ejercido un estrés hídrico y térmico severo sobre los árboles en el país, incluyendo a nuestro fresno, advierte especialista.



Con el objetivo de recuperar la vitalidad y la longevidad del "Árbol de los Acuerdos", la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) comenzó los trabajos de salvaguarda y plan de conservación activa de este fresno monumental, de poco más de dos siglos de edad, cuya intervención no sólo resulta determinante por su valor intrínseco, sino también por los servicios sistémicos que provee.



La UACh realiza esta gran intervención del "Árbol de los Acuerdos", basada en principios de arboricultura de vanguardia, con respaldo de la ciencia para mitigar el estrés crónico y la vulnerabilidad del legendario fresno (Fraxinus uhdei). Se trata de una acción concreta de resiliencia socioambiental frente al cambio climático y la fragmentación de los ecosistemas.



Hoy, a ocho años de una primera intervención en 2017, el equipo liderado por el ingeniero en Restauración Forestal y arborista certificado, Edgar Ojeda Sotelo, realiza labores especializadas para enfrentar el debilitamiento progresivo y los daños provocados por olas de calor extremas, el debilitamiento fisiológico y la proliferación del heno motita, planta epífita que se ha convertido en plaga, debilitando ramas y sumando peso estructural no deseado.



’La intervención actual incluye descubrimiento y oxigenación de raíces mediante tecnología que permite trabajar sin daño al patrimonio natural; la aplicación precisa de estimulantes, micronutrientes y sustratos mejorados para favorecer la formación de nuevas raíces absorbentes; el retiro de ramas secas con poda de limpieza y reducción de riesgo, así como la instalación de soportes estructurales dinámicos en ramas comprometidas, entre otras acciones’, explica el Ing. Ojeda Sotelo.



Este fresno, identificado como arquitectura vegetal histórica, es un testigo viviente de la memoria de México. Al ser registrado en el compendio de Árboles Históricos y Notables de México, por el Instituto Nacional de Ecología, a principios de los noventa; el fresno presentaba buen estado de salud y contaba con las siguientes medidas (diámetro del tronco de 2.9 metros y una altura aproximada de 50 metros; mientras tanto el diámetro de la copa era de 34 metros).



Sin embargo, es importante señalar que las condiciones estructurales y fisiológicas de un ejemplar de esta magnitud no permanecen estáticas, particularmente cuando se enfrenta a factores de deterioro.



De acuerdo con el Ing. Edgar Ojeda Sotelo, egresado del División de Ciencias Forestales (DICIFO) de la UACh, actualmente, el "Árbol de los Acuerdos" evidencia signos de afectación visibles que comprometen su vitalidad y estabilidad. Por ello, mientras no concluya la intervención integral que contempla tanto acciones de restauración fitosanitaria como la evaluación estructural especializada, no es posible determinar con precisión sus nuevas dimensiones.



Durante años, el crecimiento de las raíces del "Árbol de los Acuerdos" fue restringido por pavimentos y adoquines, lo que generó daños estructurales que comprometieron su estabilidad. En 2017, se inició un proceso técnico de rescate, ampliando la zona de raíces, removiendo pavimentos históricos y aplicando sustratos mejorados. Se hallaron vestigios de chapopote y ladrillo, así como instrumentos agrícolas utilizados en la época de la Hacienda, artefactos donados al Museo Nacional de Agricultura de la UACh.



El fresno --explica el especialista-- tenía un proceso de muerte descendente; es decir, secado de ramas desde la copa hacia abajo y atrincheramiento de la copa, con reducción del follaje y el vigor general de la copa. La intervención pasada sentó bases importantes, pero los impactos continuos del cambio climático y la recurrencia de plagas han generado nuevos desafíos.



Actualmente, como parte de la intervención que hoy se realiza, la Universidad Autónoma Chapingo establecerá un protocolo de monitoreo que incluirá evaluaciones trimestrales de salud estructural, vigilancia de plagas y control de factores de riesgo para asegurar que el "Árbol de los Acuerdos" continúe prosperando y siendo un símbolo de la universidad por muchas décadas más.