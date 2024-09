Activan equipo de contingencias de Texcoco para retiro de árboles

Ante las lluvias de los últimos días, el equipo de contingencia se mantiene en alerta permanente para brindar atención ante las diversas situaciones de riesgo, atendiendo el día de hoy el retiro de árboles que cayeron en la comunidad de la Purificación y en el camino que comunica la comunidad de Los Reyes San Salvador con el CONALEP.



La presidenta municipal Elizabeth Terrazas Ramírez hizo un llamado a las direcciones que integran el grupo de contingencia Texcoco para no bajar la guardia y estar atentos para tomar medidas en cuanto se presenten las emergencias.



El director de Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, la mañana de este martes solicitó el apoyo de parques y jardines, así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el retiro de un árbol en la avenida Tepetitla de la Purificación, mismo que comprometió una barda de un domicilio particular, así como cables 23 mil voltios, por lo que fue necesario el apoyo especial para el corte de energía eléctrica que permitiera a los trabajadores laborar con seguridad.



Rubén Mata Delgado, subdirector de Protección Civil, explicó que se laboró en equipo para el retiro seguro del árbol que estaba obstruyendo la circulación y un domicilio particular, logrando seccionarlo y con el apoyo de la dirección de Servicios Públicos retirarlo del lugar.



En el camino entre la comunidad de Los Reyes San Salvador y el plantel del CONALEP, se retiró un segundo árbol que las lluvias y los vientos tiraron durante la noche, logrando liberar ambas vialidades para seguridad de la población.



Cabe señalar que desde el inicio de la temporada de lluvias se activó el equipo multidisciplinario de Contingencias Texcoco, quienes en conjunto desde sus diferentes áreas realizan su labor para prevenir y atender las emergencias.