Activan gobierno federal y EdoMéx programa de limpieza y sanitización en Chalco

CHALCO, Estado de México.- Gracias al trabajo conjunto de los tres órdenes de Gobierno, las calles en Chalco están libres de agua de lluvia y el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, en equipo con instancias federales y municipales, continúa con labores de limpieza y sanitización en la zona afectada en apoyo a las y los mexiquenses afectados.



"Muy excelente lo que nos han apoyado, muy, muy bien. Los felicito porque gracias a Dios nos han ayudado mucho, por ese lado nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos que no nos han dejado solos. Yo oía a mucha gente que decía, ‘no que la Gobernadora’, no, también tenemos que apoyarla, no es culpa de ella ni de nadie, la lluvia viene y arrasa con todo", compartió Elena Cristen Morales, vecina de la colonia Culturas de México.



A partir de este fin de semana se activa un programa de limpieza y desinfección en el que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina, así como del municipio de Chalco limpiarán 28 calles de las colonias Jacalones y Culturas de México.



Para estos trabajos laborarán una brigada por dependencia con cinco equipos Vactor, quienes también revisarán casa por casa que cada sitio esté limpio; de lo contrario procederán a atenderlo.



En la zona afectada se mantiene el equipo de bombeo para el desalojo de aguas residuales en caso de que se presenten lluvias extraordinarias.



El Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de mantener la fuerza de tarea en la zona, con la participación de mil 286 elementos, 141 vehículos, 124 equipos y maquinaria especializada, tres plantas potabilizadoras y el despliegue de la Caravana de Salud por el Bienestar de Chalco integrada por 18 unidades médicas del ISEM y del DIFEM.



En la reunión estuvieron autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sedena, Marina, Guardia Nacional; así como de Protección Civil estatal y municipal; Comisión del Agua del Estado de México (CAEM); Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y del Organismo Público del Agua de Chalco (Odapas).



