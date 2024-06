Activan grupo de contingencia Texcoco para temporada de lluvias

El gobierno de Texcoco presentó el protocolo de contingencias hidrometeorológicas reactivando al agrupamiento integrado por varias direcciones de la administración municipal que habrán de atender las situaciones de emergencia que se presenten durante la temporada de lluvias.



El Director de Agua Potable y Alcantarillado, presentó ante los directores que integran el equipo para la atención de contingencia en Texcoco el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la presente temporada de lluvias que inició el 15 de mayo.



Estableciendo que se espera que en el golfo de México se formen entre 23 y 27 ciclones, en tanto que del lado del pacifico que prevé la formación de 18.



Ante esta premisa, la presidenta municipal de Texcoco Elizabeth Terrazas Ramírez, convocó a la direcciones de las administración pública que integran el agrupamiento de Contingencia de Texcoco, mismo que está encabezado por las Direcciones de Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, Agua Potable y Alcantarillado, Seguridad Pública y Movilidad, Servicios Públicos, Obras Públicas, Administración, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco y la de Imagen, Comunicación Social y Turismo para declarar la sesión permanente para mantenerse atentos ante cualquier eventualidad que se presente por la temporada de lluvias.



Como parte de las medidas preventivas, se instruyó a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado para verificar la limpieza de drenaje y coladeras, sobre todo en la zona del centro histórico de Texcoco en donde se realizan obras que cuyos residuos pueden llegar a los drenajes y provocar taponamientos.



También arrancó una campaña informativa para invitar a la gente a barrer su calle, evitar tirar basura en la vía pública, en ríos y cauces conductores de aguas, invitar a quienes sacan a pasear a sus perros a no tirar sus heces con bolsas en las coladeras y de esta manera mantener drenajes y alcantarillas limpias para prevenir severos encharcamientos.



También se invita a la ciudadanía a no asentarse en sitios cercanos a ríos y cauces de agua, a no cruzar ríos crecidos y en caso de emergencia podrían comunicarse con las autoridades a través de la aplicación AlerTex, así como a los teléfonos del Centro de Comando, Comunicación y Cómputo (C4) 5959540006 Y 5959552074, así como al número de Protección Civil y Atención Médica Prehospitalaria 5959550911.



El grupo de contingencia Texcoco se mantiene en estado de alerta para actuar ante cualquier contingencia durante la presente temporada de lluvias que se calcula concluirá en el mes de octubre del 2024.