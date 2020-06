Actriz de Televisa en crisis por coronavirus... ¡vende hamburguesas para poder sobrevivir!

www.guerrerohabla.com



Pachuca, Hidalgo. 18 junio 2020.-Violeta Isfel, reconocida por su papel de ’Antonella’ en ’Atrévete a soñar’ no se quedó de manos cruzadas luego de ver limitados sus ingresos por falta de trabajo, ya que con la crisis por COVID-19 su participación en la televisión ha sido poca.



La integrante de ’Las Divinas’ decidió montar una venta de hamburguesas en Hidalgo.



’Obviamente nos cerraron todo, y en casa comenzamos a hacer hamburguesas y las estoy vendiendo ahí por donde vivo; yo vivo en Hidalgo y ha sido una experiencia increíble, lo disfruto mucho, no sabía que me gustaba tanto cocinar para otras personas, yo sólo cocinaba para mí familia y ahora lo hago así’, dijo Violeta Isfel.

Mencionó que comenzará a trabajar en una nueva serie para Televisa pero no por eso piensa alejarse de su nuevo negocio "Lo hacía toda la semana pero con la serie ahorita sólo lo haré los fines de semana. La gente me ha dicho que les encantan mis hamburguesas".



Esto es solo una forma de poder sobrellevar la crisis por la cuarentena. Violeta demostró que todo es posible cuando se le ponen ganas.