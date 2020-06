Actuar con responsabilidad y mesura, y esperar el 1 de julio, convoca el CCE en Guerrero

Con la esperanza cifrada en que tras la valoración del primero de julio anunciada por las autoridades sanitarias, para determinar si es factible la reapertura -aunque de manera escalonada- de las actividades no esenciales, el Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero convocó a los negocios, comercios y prestadores de servicios a mantener la mesura, prudencia y paciencia, y no caer en la desesperación.



El presidente del CCE, Joaquín Badillo Escamilla, externó su desacuerdo por el hecho de que, aún cuando estamos en emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el pasado fin de semana en Acapulco, con motivo del Día del Padre, algunas empresas hayan abierto sus puertas e incluso se haya registrado una ocupación hotelera del 4.5 por ciento, después de haber permanecido varios meses en cero.



"Creo que con la vida no debemos jugar; la parte monetaria, económica, material, estamos convencidos que la vamos a lograr reactivar, llegados los tiempos; entendemos este pequeño repunte en la actividad turística, algunos negocios tuvieron ciertas ventas que sí, son un aliciente, un respiro, un oxígeno y claro que nos alegra, pero no compartimos que se rompan los protocolos, las disposiciones oficiales respecto a las medidas de seguridad, porque, insisto, nada más valioso que la vida tanto de los colaboradores, los seres queridos y la nuestra propia", expresó.



El dirigente empresarial advirtió que a estas fechas, aún se están viendo incrementos en las cifras de infectados y de decesos por la pandemia, y el semáforo epidemiológico sigue en rojo. "No compartimos la desesperación por querer abrir; hay que pensar que no por el hecho de hacerlo ya van a llegar los clientes o consumidores, puesto que también habrá limitantes para salir, para llevar normalmente una vida cotidiana como a la que estábamos acostumbrados; por ello consideramos que es mejor acatar las disposiciones de las autoridades, porque ellos tienen los datos, los registros, todos los días nos está informando cómo van los contagios y las defunciones", agregó.



Finalmente, Jacko Badillo convocó al sector productivo a actuar con responsabilidad, "esperar el primero de julio si hay las condiciones de que volvamos a la normalidad, aún de forma escalonada, a esta distinta realidad que viviremos, en donde seguramente nos vamos a adaptar y haremos un trabajo coordinado, consensuado con todos los sectores y los tres órdenes de gobierno, junto a la sociedad civil que hoy aporta, sugiere, empuja, y en ese ánimo vamos a trabajar. Yo insisto en el exhorto, a pesar de que el fin de semana haya habido algunas ventas, alguna derrama económica, nada va a valer más que la vida de cualquier ser humano", acotó.