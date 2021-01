Acude Mario Moreno a presentar su solicitud de registro para contender por la candidatura del PRI

www.guerrerohabla.com



*Se compromete públicamente con las mujeres, mayor equidad y posibilidades de desarrollo igualitarias: ’La vida sonríe a las mujeres valientes y en guerrero las hay y son muchas’



Chilpancingo, Gro., 10 de enero de 2021.- Tras presentar ante la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI su solicitud de registro a la candidatura del gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos agradeció y reconoció al gobernador Héctor Astudillo Flores su trabajo, entrega y compromiso con los guerrerenses.



’El gobernador Héctor Astudillo Flores nos ha dado la pauta como primer priista del estado, forjando cada día un legado de madurez, tolerancia y conciliación, el reto será continuar con esa línea y yo soy el primero en comprometerse’.



Arropado por la clase política del PRI entre la que destacó la presencia del ex gobernador René Juárez Cisneros, Moreno Arcos agradeció a la dirigencia, militancia y simpatizantes a quienes dijo ’en ustedes está representado el trabajo, la base y la fortaleza de nuestro partido’.



Agradeció también a las mujeres con quienes hizo un compromiso ’público e indeclinable para luchar por la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia’.



Mario Moreno fue claro: ’presenté mi solicitud para contender por el cargo más importante de mi vida, la candidatura del tricolor a la gubernatura del estado de Guerrero’, lo cual hizo acompañado de su esposa, la doctora Enei Aranely Bustamante y de su madre la señora Juanita Arcos de Moreno.



Luego, saludó y agradeció, ’a los integrantes de los sectores, a las organizaciones del PRI, a las estructuras, a las bases, a los Diputados locales, a los aspirantes a cargos de elección popular para el Congreso local y los ayuntamientos les doy las gracias’. De manera muy particular al ex gobernador René Juárez Cisneros que le acompañó en primera fila.



Al referirse a las mujeres, les dijo: ’estoy convencido de que para empoderar realmente a las mujeres es indispensable mayor equidad y posibilidades de desarrollo igualitarias’, por lo que enfatizó ’en ese camino contarán siempre conmigo; la vida sonríe a las mujeres valientes y en guerrero las hay y son muchas’



Visiblemente emocionado Moreno Arcos destacó que ’este es solo el primer paso y aún falta un largo camino por recorrer. No es tiempo de bajar la guardia ni de confiarnos. No es tiempo tampoco de triunfalismos ni mucho menos de confrontaciones’ y añadió ’Desde ahora les digo que la mesura y la concordia serán nuestra guía porque los guerrerenses están cansados de forcejeos y división.



Al referirse a los otros dos aspirantes a la candidatura dijo ’quiero agradecer en todo lo que vale a mis compañeros y amigos Héctor Apreza Patrón y a Manuel Añorve Baños en quienes reconozco su hombría de bien, honor y compromiso por la unidad de nuestro partido y por el bien de los guerrerenses’.



A los priistas les pidió no bajar la guardia y mantener la unidad pues les dijo que aún falta camino por recorrer.



’Estoy aquí, en el corazón del priismo estatal, rodeado de mis amigos y compañeros de partido, un partido vivo que una vez más dará la batalla pero no es tiempo de bajar la guardia ni de confiarnos’.



A ellos los llamó a la mesura, a la concordia y a la prudencia al señalar: ’desde ahora les digo esta será nuestra guía porque los guerrerenses están cansados de forcejeos y división’.



Casi para finalizar, Moreno Arcos afirmó que será respetuoso de los tiempos y formas que marcan los estatutos del tricolor, ’y una vez que se oficialice la candidatura a través de la asamblea de delegados arrancaremos de manera formal los trabajos de proselitismo, para posteriormente ponderar con la dirigencia del PRD, el procedimiento para designar al abanderado de la alianza con rumbo a la elección del próximo mes de junio’.



Por último, el hoy precandidato del PRI a la gubernatura del Estado, pidió prudencia y el respeto a cada uno de los actores políticos para no caer en ’pugnas estériles’ y concluyó diciendo, ’No hay dudas, no hay miedo, no hay sino un enorme entusiasmo y la disposición de trabajar unidos intensamente porque está en juego el destino de nuestro querido estado y queremos caminar juntos en esta lucha por servirlo mejor’.