Acude Secretario Estatal de Finanzas ante el pleno del Congreso local para abundar en torno al Quinto Informe de Gobierno

Chilpancingo, Gro., a 25 de noviembre del 2020.- Durante la comparecencia del secretario de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, Tulio Samuel Pérez Calvo, diputados locales cuestionaron, entre otras cosas, sobre el impacto que ha tenido en las finanzas públicas la emergencia sanitaria por el Covid-19 y las medidas que se tomarán para que Guerrero avance en el tema económico.

El primero en realizar sus cuestionamientos fue el diputado de MC, Arturo López Sugía, quien reconoció al secretario el desarrollo y capacidad de respuesta ante la pandemia, a través de acciones positivas como el reajuste al presupuesto y la entrega de estímulos fiscales a empresarios y hoteleros.

Sin embargo, manifestó su preocupación por la gran cantidad de desempleados, por lo que solicitó información de las acciones realizadas para mitigar esto y su proyección para la recuperación de trabajos en el 2021; qué ramos son prioridad y cuáles quedarían desprotegidos por la escasez de recursos; y si habrá estímulos fiscales el próximo año para las empresas.

El diputado Jesús Villanueva Vega, de Morena, refirió que la pandemia trajo afectaciones al estado tanto en la salud como en su economía, y que el sector turístico, del que depende en gran medida Guerrero, fue el más perjudicado, además de la minería y el campo, por lo que preguntó cuál será la estrategia que implemente el gobierno estatal para la reactivación económica en la entidad.

Cuestionó, asimismo, la reducción de recursos a programas de apoyo a los grupos vulnerables, como Pensión Guerrero y apoyo a discapacitados, y sobre la caída en el gasto de inversión y ante la próxima entrega de la administración, pidió conocer su prospectiva sobre la situación financiera al cierre de la etapa de gobierno.

Por el PAN, la diputada Guadalupe González Suástegui pidió conocer las estrategias para ampliar la base de contribuyentes sin que esto implique nuevas cargas impositivas ni afectar a los contribuyentes cautivos. También sobre las medidas implementadas contra la evasión y elusión fiscal y las acciones para disminuir la deuda estatal.

Preguntó también sobre las medidas tomadas para reducir el impacto negativo en las finanzas del estado por la pandemia; cuáles son los estímulos fiscales para reactivar las unidades económicas y propiciar la generación de empleos, además conocer si se ha implementado algún programa de créditos para los pequeños y medianos empresarios.

La diputada Leticia Mosso Hernández, representante del PT, cuestionó acerca del Programa de Actualización del Registro Estatal y Federal de los Contribuyentes que, de acuerdo con el informe, generó mil 779 visitas de verificación, de las cuales 789 fueron efectivas, y por qué el resto no; en qué fecha se reanudarán esas visitas y cuál es el beneficio de las mismas.

También pidió saber cuántas personas trabajan en la administración estatal bajo el esquema de outsourcing o subcontratación; los estímulos fiscales que otorgan a pequeñas y medianas empresas, y si cuenta con suficiente presupuesto para seguir operando refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia.

La diputada Samantha Arroyo Salgado manifestó que en el rubro del gasto del gobierno hay cifras que llaman la atención, por lo que preguntó a qué se atribuye el incremento en el gasto corriente, en contrapartida con la caída en el gasto de inversión. En ese sentido, preguntó a qué se atribuye ese fenómeno, si en el cuadro de Egresos que se presentó en los Anexos Estadísticos, el sector estatal es el que más ha crecido en la evaluación de su gasto asignado, del 2016 al 2019.

Por su parte, el diputado Manuel Quiñónez Cortés, del PVEM, preguntó sobre el impacto económico negativo que ha generado la pandemia; a cuánto asciende la recaudación de ingresos propios; el monto de los recursos ejercidos por el gobierno del estado a la fecha, y si se cuenta con los recursos suficientes para el pago de aguinaldo a los trabajadores de la administración estatal.

Del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Arturo Martínez Núñez centro su participación en los rubros de ingresos y deuda pública. Pidió aclarar sobre una ampliación al presupuesto respecto de lo aprobado por este Congreso, pasando de 61 mil 806 a 68 mil 726 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal.

Asimismo, solicitó un comparativo de los ingresos programados con los obtenidos, desglosado por concepto, y las razones por las que se hayan generado ampliaciones o disminuciones en este año. Además, solicitó saber el monto real de la deuda pública; a qué fueron destinados 2 mil 500 millones de pesos de los financiamientos a corto plazo; de dónde provinieron los recursos para el pago de la misma, y si se tiene en mente contratar nuevos créditos para el cierre del presente ejercicio fiscal.

El diputado Alberto Catalán Bastida, del PRD, pidió al compareciente su opinión respecto al Índice de Competitividad Estatal 2020 elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, donde en el capítulo de Gobiernos Eficientes y Eficaces se coloca a Guerrero con 21.4 puntos y ocupa la última posición en los indicadores de ingresos propios, al generar por cuenta propia solo el 2.4 por ciento de sus ingresos totales.

También preguntó cuál será la afectación patrimonial al estado, luego de que en el Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud se establece que la entidad seguirá pagando el impuesto predial, así como los gastos de mantenimiento y conservación y consumo de agua potable.

Del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez coincidió en que la economía nacional tuvo un decremento y que el Producto Interno Bruto no creció por la desaceleración de la economía; por ello, preguntó cuál sería la estrategia en este 2021 para disminuir la reiterada llamada dependencia financiera.

También cuestionó sobre las estrategias para atraer más y mejores inversionistas al estado; qué se hará para elevar los ingresos propios tanto estatales como municipales; cómo se mantendrán las acciones para la mitigación del Covid-19; qué se ha hecho para salvaguardar la salud de los servidores públicos, así como los beneficios que han recibido los trabajadores en esta administración.

La diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, del PRD, apuntó que en la iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, presentada al Congreso, en su cuadro de Montos Históricos de Ingresos 2015-2019 y Expectativas al Cierre del 2020, y en la columna Ingresos esperados al cierre del Ejercicio 2020, se espera recaudar 1097 millones, pero la Ley de Ingresos 2020 fue de 1,798 millones, lo que significa una disminución de 1700 millones. En ese sentido, pidió conocer cómo se van a compensar estos recursos; qué rubros o secretarías ha afectado el impacto económico y en qué se invirtieron los 260 millones de pesos de las modificaciones presupuestales.

Del grupo Parlamentario de Morena. el diputado Zeferino Gómez Valdovinos preguntó cuáles son los criterios para definir e integrar el presupuesto de cada dependencia del Gobierno estatal para el Ejercicio Fiscal 2021, tomando en cuenta que el cierre de playas generó desempleo y problemas financieros a las micro, pequeñas y medianas empresa. Solicitó abundar sobre el monto destinado y ejercido para la atención de la crisis sanitaria y a qué sectores sociales se ha beneficiado; qué tipo de acciones se realizan para conocer la aplicación del presupuesto por entidad pública estatal, y cuántas auditorías se han realizado a la dependencia y las observaciones hechas.

Mientras que el diputado Omar Jalil Flores Majul, del PRI, mencionó que este año fue de retos y contrastes por la pandemia de Covid-19, y que pocos imaginaron las dimensiones y alcances que este virus traería, como la afectación en las finanzas públicas de la mayoría de los países, de lo que Guerrero no está exento.

Apuntó que esta emergencia interpuso el doble reto de proteger la vida de los guerrerenses y mitigar el deterioro económico; por ello, hizo un reconocimiento al gobierno estatal por actuar decididamente para salvaguardar la salud de los guerrerenses, pero a la vez coadyuvar al sostén de la economía familiar y preservar la mayor cantidad de empleos.

Reconoció que existen dificultades financieras a consecuencia de la disminución de las participaciones federales, así como las limitaciones por deudas que se han arrastrado de administraciones pasadas, pero que a la fecha la deuda pública ha disminuido.

En su turno, el legislador Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, reconoció que Guerrero tiene una fuerte dependencia de las participaciones federales, que ahora es de un 98 por ciento, en razón de la falta de inversión, lo que mantiene a la mayoría de las regiones en el rezago y la incertidumbre.

Refirió, asimismo, que actualmente la sociedad está pendiente de cómo se erogan los recursos públicos y que demandan menos gasto corriente, lo que hace importante cuestionar el manejo de las finanzas.

Dijo que de acuerdo con lo señalado por el mandatario estatal, el efecto económico de la pandemia es de 10 mil millones de pesos, ante lo cual pidió conocer si este monto es el estimado hasta finalizar el año.

También preguntó con qué herramientas se cuenta para enfrentar una caída en las participaciones federales no proyectadas; las estrategias que se potenciarán para que el estado se haga de más recursos sin incrementar impuestos; qué previsiones se tienen para el fin de periodo de gobierno, y cuál será el estimado de la deuda al concluir el gobierno estatal.

En su mensaje, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, destacó que el impacto que tuvo la emergencia sanitaria a las finanzas públicas del estado fue relevante y ocasionó grandes y profundos cambios sociales y económicos a nivel mundial, afectando seriamente a México y, por ende, a Guerrero.

Señaló que las finanzas han sido afectadas por la pandemia por el cierre de las actividades no esenciales, pero que esto era altamente necesario para salvaguardar la salud y la vida de los guerrerenses. Sin embargo, dijo que pese a la situación económica, Guerrero es uno de los estados que se encuentra con menor deuda pública y que la dependencia a su cargo seguirá en la ruta de impulsar medidas de salud que contengan la pandemia, aplicando una política de austeridad, adecuación y racionalidad del gasto público, que ya se contempla en la iniciativa del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.





