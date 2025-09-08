Acude gobernadora Delfina Gómez a toma de protesta de 91 magistradas, magistrados, jueces y juezas del EdoMéx

Asiste a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura mexiquense

Acude gobernadora Delfina Gómez a toma de protesta de 91 magistradas, magistrados, jueces y juezas del EdoMéx
Gobierno
Septiembre 08, 2025 09:28 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez atestiguó la Toma de Protesta de 35 magistradas y magistrados, 55 juezas y jueces, y de Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, durante la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura mexiquense.

Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva; y José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura, agradecieron la presencia de la Gobernadora Delfina Gómez y reconocieron el trabajo coordinado para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.

Asistieron al evento Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; integrantes del Gabinete estatal; diputadas y diputados; así como titulares de organismos públicos y autónomos.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Acude gobernadora Delfina Gómez a toma de protesta de 91 magistradas, magistrados, jueces y juezas del EdoMéx

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.