Acuden a fiesta de ‘spring break’ sin guardar sana distancia ni usar cubrebocas

Missouri, Estados Unidos. 25 mayo, 2020.-En redes se ha hecho viral un video en el que se observa a un grupo grande personas que acuden a una fiesta de Spring Break sin tomar algunas medida sanitaria, pues no guardan sana distancia, ni usan cubrebocas.



De acuerdo con los reportes, el suceso tuvo lugar en un bar ubicado en el Lago de los Ozarks, en Missouri, Estados Unidos. Cabe señalar que este país se ha considerado como uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus a nivel mundial.



Las autoridades correspondientes han registrado más de 95 mil muertes dentro de sus estados; sin embargo, estas también han optado por regresar a la normalidad con ciertas medidas para evitar un brote.



Sin embargo, durante este fin de semana se reportó un video de la fiesta que ocurrió en Jacks Bar & Grill en la zona de Osange Bar, donde más de 100 personas están dentro de una alberca, mientras que otros se encuentran a la orilla de esta disfrutando de algunos tragos y del sol con sus respectivos trajes de baño.



Como se dijo anteriormente, Estados Unidos busca reabrir algunas actividades para la reactivación de la economía, mas entre estas todavía no se encuentran aquellas relacionadas a los restaurantes o eventos masivos.



Durante las últimas semanas la potencia norteamericana ha tenido varias señalizaciones de culpabilidad hacia China y hacia la OMS por no atender de forma correcta la pandemia; incluso, Missouri es el primer estado estadounidense que ha comenzado con acciones legales contra el gobierno chino a consecuencia de los resultados que ha dejado el Covid-19.