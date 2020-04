Acuerda AMLO la mitad de las camas de hospitales privados para COVID-19

Los hospitales privados de México prestarán 3,300 camas disponibles al sector público, para atender a pacientes con coronavirus.



’Los dueños de hospitales privados van a darnos servicio durante un mes’, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video publicado en su cuenta de Twitter.



El acuerdo incluye el préstamo de 3,300 camas en sus instalaciones y 500 más para terapia intensiva durante un mes.



López Obrador dijo que el propósito es que no se sature las instalaciones del sector público de salud cuando la pandemia se agudice y haya más enfermos en terapia intensiva.



Este acuerdo ’solidario’, precisó el presidente, van a cobrar el mínimo por los servicios.



’Nos van a cobrar el mínimo. No va a haber ganancias, no va a haber utilidades. Esto yo lo agradezco’, comentó.



El político tabasqueño mencionó que el acuerdo incluye a hospitales ABC, Angeles, Médica Sur, Star Medica, Grupo Torre Médica, Hospital San Javier, Dalinde, entre otros.



El presidente detallará el acuerdo durante su conferencia matutina de prensa del próximo 13 de abril.



’No queremos que se llenen los hospitales de infectados, de personas afectadas por el coronavirus. Lo que queremos es prevenir’, agregó.



López Obrador aprovechó el mensaje para solidarizarse con las familias de los mexicanos que han fallecido por la epidemia. También envió sus condolencias a los familiares del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán, quien falleció este 12 de abril tras reportarse infectado el mes pasado.



El presidente añadió que le ’gustaría muchísimo’ levantar la cuarentena el próximo 10 de mayo.



Al menos 273 personas en México han muerto por covid-19 y hay 4,219 infectados, 375 más comparado con el día anterior, informó la Secretaría de Salud el pasado 11 de abril. FORBES