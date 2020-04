Acuerda Consejo de Salud Pública de San Marcos, intensificar protocolos de prevención para combatir el COVID-19

Integrantes del consejo de salud pública municipal, señalaron que es necesario extremar precauciones ante casos sospechosos de COVID-19 (Coronavirus) en localidades y evitar contagios.



La Directora del Hospital de la Comunidad de San Marcos, Doctora Ana Victoria Gallegos Flores informó, que es necesario reforzar las medidas de prevención ante posibles casos sospechosos de COVID-19 en comunidades, ya que esto llevaría al municipio a una fase crítica.



’Lamentablemente, en las comunidades hay sospechas de casos de COVID-19, porque siguen llegando gente de otros estados y de otros países, aunado a que no se respetan las medidas preventivas y continúan exponiendo a los niños, los abuelos y las mujeres embarazadas que son el sector más vulnerable. Si la población no acata las medidas de prevención, entraremos en una fase crítica, los hospitales se están abarrotando, porque en el estado los casos positivos van en aumento y nuestro hospital no tiene capacidad para atender casos de coronavirus, por eso que le pedimos a la población que no salga de su casa, estas semanas son las más críticas y podría aumentar el número de infectados’, dijo Gallegos Flores.



Ante dicha situación, el consejo de salud instruyó, que, de manera inmediata se intensifiquen los trabajos de sanitizacion que se realizan de manera permanente en los módulos de salud en los diferentes puntos de la cabecera municipal y girar oficios a los comisarios para que en las comunidades las personas se abstengan de salir de sus hogares de no ser por cuestiones necesarias; además de la restricción a sectores vulnerables a áreas de mayor concentración como el mercado municipal.



Por lo cual se decretó, que, no podrán ingresar al mercado municipal, niños, adultos mayores ni mujeres embarazadas y solo se permitirá el acceso a una persona por familia para realizar las compras.



Se informó también, que se acatará en tiempo y forma el decreto emitido por el gobierno federal y remitido por el gobierno del estado, donde se mandata a los Presidentes Municipales, el cierre temporal de los siguientes establecimientos:



Restaurantes, Fondas, Marisquerías, Gimnasios, Balnearios, Dulcerías, Salones de Fiestas, Mueblerías, Artículos Religiosos, Fotografías, Peluquerías, Salones de Belleza, Sastrerías, Florerías, Bares, Cervecerías, entre otros, que no son de primera necesidad.



Finalmente, el primer edil sanmarqueño, Tomás Hernández Palma, dijo, que se notificará a los establecimientos de las disposiciones de orden federal y pidió a la población en general atender puntualmente las medidas de salud y sobre todo quedarse en casa.



’Con mucho respeto, le pido a toda la población que no salgan de casa, es por la salud de sus seres queridos, si todos hacemos lo propio, tendremos tiempo para todo tipo de actividades, pero hoy es tiempo de guardarse, por nuestra propia vida, Quedémonos en Casa’, concluyó.