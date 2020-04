Acuerda el PRI acciones sanitarias implementadas por el gobierno del estado.

*Adela Román Ocampo, aplica medidas para contención de Coronavirus





Bien por la presidenta municipal de Acapulco, quien para limitar el contagio de Coronavirus (COVID-19) entre la población por el ingreso de visitantes a las instalaciones del ayuntamiento y que podrían ser portadores del virus, ha dado instrucciones para reforzado las medidas de prevención en oficinas públicas, y ha pedido a la sociedad que sigan las recomendaciones oficiales para enfrentar la contingencia.

Para aplicar estas medidas, la alcaldesa se ha reunido con líderes de las Secciones 19, 24, 27, 35 y 56 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), con quienes acordó darle prioridad a los trabajadores vulnerables con un receso anticipado de actividades a partir del 20 de marzo, para reiniciar labores el 20 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa.

Es decir, gracias a esta medida los trabajadores del Ayuntamiento mayores de 60 años gozarán de la suspensión de labores por 30 días para que se resguarden en casa, al igual que mujeres embarazadas, madres solteras —para que atiendan a sus hijos por el receso escolar—, personas con enfermedades crónico degenerativas, y podrán adelantar su periodo vacacional establecido en la ley los trabajadores de áreas operativas y administrativas que desean solicitarlo.

Esta disposición de la presidenta Adela Román, que habla bien de su carácter humanitario, fue bien recibida por las dirigencias sindicales, quienes en voz del líder de la Sección 19, Mario Alonso Quevedo, reconoció el interés de la alcaldesa por los trabajadores y señaló que las cinco dirigencias están de la mano con la presidenta municipal, ante la contingencia que compete a todos, tanto autoridades y ciudadanos, para respaldar las acciones preventivas.

Román Ocampo, ha demostrado con estas acciones que el bienestar de los trabajadores es una prioridad para la autoridad, y durante la instalación del Consejo Estatal de Salud en Casa Guerrero, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores, reconoció que la nueva epidemia representa un problema que rebasa a las instancias en lo individual, por ello celebró que los tres órdenes de gobierno enfrenten unidos la situación.

Pero no solo los ayuntamientos se van sumando a las medidas de prevención de la pandemia, pues vemos que poco a poco más instituciones van acatando a las indicaciones emitidas desde el gobierno del estado de Guerrero, encabezadas por Héctor Astudillo Flores, quien ha estado muy pendiente para hacer frente al contagio del coronavirus.

Y a estas acciones se suma este día martes el Partido Revolucionario Institucional, cuyo dirigente Esteban Albarrán Mendoza ha mostrado interés por salvaguardar la salud de los trabajadores de este instituto político.

Con estas acciones demuestra que un líder debe anteponer el interés de sus trabajadores, y es más cuando este virus es desconocido para los mexicanos y de acuerdo a la experiencia de otros países, es muy agresivo.

Es así como el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, mantuvo una reunión el pasado lunes con los secretarios del CDE, dirigentes de los sectores y organizaciones adherentes, para llevar a efecto las medidas sanitarias sugeridas e implementadas por el gobierno del estado, en relación a la contingencia mundial por la pandemia del Coronavirus, a partir de este 17 de marzo.

Ojalá que los demás partidos políticos hagan lo propio y llevan a su estructura administrativa, sobre todo a los grupos de riesgo como enfermos de diabetes, cáncer, hipertensión, embarazadas a mandarlas a su casa para evitar los contagios del coronavirus, ahora que para este día se declara que ya son 93 casos confirmados de coronavirus en el país.

La dirigencia del PRI, encabezada por Albarrán Mendoza, aplicará las medidas de prevención sugeridas por las autoridades federales y estatales con el fin de colaborar decididamente para aislar a su estructura laboral.

En este partido se realizarán de manera remota o también con guardias, y serán revisadas constantemente para ajustarlas de acuerdo a las necesidades.

En las guardias participarán las diferentes secretarías, sectores, organizaciones y comités municipales del tricolor en Guerrero.

La orden es que se reduzca el número de trabajadores que asistan a las oficinas y para eso el dirigente estatal ha dado indicaciones de que el personal se vaya rotando en función de la carga de trabajo y de forma escalonada en todas las áreas, dando prioridad a embarazadas, adultos mayores y enfermos para suspender sus funciones.

Albarrán Mendoza pidió a todos los trabajadores estar atentos a las indicaciones de salud estatal y federal, así como hacer consciencia de que este aislamiento de actividades no son vacaciones, sino acciones de resguardo para contribuir a reducir la contención del Covid-19.

De la misma manera, el PRI suspenderá actividades que impliquen eventos masivos, como talleres,

Otro de los acuerdos es suspender las actividades que impliquen eventos masivos: por ejemplo, conferencias, talleres, seminarios, congresos y mítines. Además de que se colocarán filtros en las diversas áreas para detectar personas con alguna infección respiratoria, que incluye el gel anti-bacterial y se les tomará la temperatura a través de un dispositivo especial para ello.

Otra medida es que se solicitará a los trabajadores que presenten síntomas de infección respiratoria, a no asistir a las oficinas del partido y permanecer en su domicilio. Estar atentos de la evolución de su estado de salud y solicitar atención médica en caso de agravarse el padecimiento, así como generar concientización sobre las medidas de higiene y la buena alimentación para fortalecer el sistema inmunológico.