Acuerda gobernador Astudillo con alcaldes de la región Centro reforzar medidas sanitarias y cerrar filas contra el Covid-19

www.guerrerohabla.com



*Fortalecer el perifoneo, filtros en mercados y suspensión de festejos patronales por contagios Covid-19, pide el mandatario estatal a los presidentes municipales



*La solidaridad del gobernador Astudillo con Chilpancingo ha sido permanente: Antonio Gaspar Beltrán



*Llama alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz a sus ciudadanos a la voluntad, la conciencia y la participación para evitar el Covid-19



CHILPANCINGO, Gro., 23 de septiembre, 2020- El gobernador Héctor Astudillo Flores presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con la participación de los alcaldes de Tixtla, Chilpancingo y Chilapa, quienes reconocieron el esfuerzo y solidaridad del ejecutivo estatal durante estos seis meses de pandemia, y acordaron el reforzamiento de acciones y medidas sanitarias para evitar los contagios por Covid-19.



’Sigamos estando rígidos en la aplicación de acciones. Hay que insistir en todos los medios a nuestro alcance en Tixtla, Chilapa, Chilpancingo, para que la gente siga escuchando de la necesidad de cuidarnos y que estamos nuevamente en semáforo naranja, el perifoneo hay que activarlo en los municipios con brigadas que vayan a mercados y que los lugares cerrados sigan cerrados, no hay que dejar de decir lo delicado de una festividad patronal’, puntualizó Astudillo Flores.



El gobernador pidió a la alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, y a los alcaldes de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, y de Chilapa, Jesús Parra García, tomar medidas sanitarias más rigurosas a efecto de lograr contener y disminuir los contagios de Covid19, con el uso de cubrebocas y sana distancia, principalmente, ante la alarma en el incremento del número de contagios.



’Gobernador, su solidaridad ha sido permanente con el pueblo de Chilpancingo en estos tiempos de la pandemia’, expresó el Alcalde Gaspar Beltrán, al tiempo que reconoció que con la participación de las autoridades militares, federales y estatales, en Chilpancingo continúan operativos para el uso de cubrebocas y sana distancia, en antros, bares, cantinas, se instalan filtros sanitarios en mercados y se realizan acciones de concientización para reforzar las medidas de prevención en semáforo naranja, luego del incremento de casos por Covid-19 en esa ciudad.



El gobernador Héctor Astudillo llamó a los gobiernos municipales donde han aumentado los contagios por Covid19, entre los que se encuentran Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tixtla, Ometepec, Iguala, Tlapa, Pungarabato y Chilapa, a cerrar filas para poder continuar con las acciones de perifoneo, operación de filtros sanitarios, suspensión de actividades no esenciales, evitar fiestas religiosas y patronales, entre otras actividades que puedan convertirse en canales de transmisión de esta pandemia.



En la reunión, el comandante de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores, refrendó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para coadyuvar en las medidas sanitarias de prevención del Covid19 en coordinación con las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno.



El alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, reconoció el apoyo del gobernador Héctor Astudillo, así como de la Guardia Nacional, Defensa Nacional, la Policía Estatal y el Gobierno del Estado, que han cerrado filas contra el Covid-19.



Por su parte, la alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, puntualizó que, ’no habrá acción contundente e importante que podamos hacer si no existe la voluntad, la conciencia y la participación de la ciudadanía, a estas alturas en el municipio ya sufrimos muchas pérdidas humanas y aun así, seguimos teniendo renuencia de los ciudadanos será difícil poder avanzar’.



Héctor Astudillo señaló que Guerrero nuevamente está alcanzando los primeros lugares a nivel nacional en la ocupación de camas Covid por lo que es urgente redoblar esfuerzos para reducir los contagios, en municipios prioritarios como Ometepec, Tixtla, Zihuatanejo, Acapulco, Chilapa y Chilpancingo que son donde más se han registrado contagios.



Expresó que la colaboración de instituciones de los tres niveles de gobierno con las fuerzas armadas, son necesarias para transitar en momentos complicados por la pandemia por Covid-19, y cada autoridad y ciudadanos deben poner de su parte y asumir su responsabilidad.



El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, puntualizó que los adultos mayores son los más vulnerables ante los contagios del coronavirus, ya que representa el 67 por ciento de las defunciones en todo el estado, además, se registra un alza en el tema de hospitalizados, pero se mantiene a la baja la tendencia en las defunciones.



En el tema de Seguridad, el gobernador puntualizó que ante la irrupción de activistas de Ayotzinapa, fue muy acertado no dejar elementos de ninguna corporación en el Congreso del Estado, ’me parece que lo único que hubiéramos hecho es generar una gran provocación y estoy convencido que hicimos lo más adecuado’.



En el consolidado total de las actividades delictivas, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, señaló que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad en el estado, registrando una disminución en los municipios prioritarios como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Chilapa y Taxco de 28.70 por ciento y una reducción de la incidencia del 19.1 por ciento en todo el Estado comparado con el año 2019.



La Mesa de Coordinación Estatal para la Paz, dio seguimiento a las acciones delictivas registradas en la entidad, además de reforzar la coordinación en todo el estado para mejorar las condiciones de seguridad de las y los guerrerenses.



Participaron el comandante de la Octava Región Naval, Francisco Limas López; el comandante de la 35 zona Militar, Ernesto Ávalos Pardo; el comandante de la 27 zona Militar, Federico San Juan Rosales; el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame.



También, el delegado Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila; el delegado de la FGR, Fernando García Fernández; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Lucio Vergara Gómez; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno; el presidente de Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, el secretario Técnico, Hermes Teodoro González, entre otras autoridades civiles y militares.