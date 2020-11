Acuerda gobernador Astudillo con Mesa para la Construcción de la Paz acciones sanitarias en Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala y Taxco

• Mantiene Guerrero incidencia delictiva en 17.64 por ciento menos en comparación a 2019: David Portillo



• Informa FGE avance de registro en Huella Balística en zona Norte y Centro con apoyo de SEDENA

Chilpancingo, Gro, 10 de noviembre de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores y la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, revisaron los indicadores delictivos que se mantienen en Guerrero a la baja en 17.64 por ciento respecto al año anterior; acordaron la vigilancia de las nuevas medidas sanitarias y acciones de sanitización con autoridades municipales, además, dieron seguimiento a los conflictos agrarios entre Malinaltepec y Alacatlatzala con la intervención de la federación para lograr la tranquilidad en la región.



El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, David Portillo Menchaca, informó de las incidencias delictivas de las últimas 24 horas y el seguimiento en los casos prioritarios, como los delitos por homicidio dolosos que se mantienen con una tendencia a la baja de 17.64 por ciento respecto al año anterior.



El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, compartió el avance de la recopilación de la Huella Balística en el armamento de las corporaciones policíacas de los municipios de la zona Norte y se concluyeron acciones similares en la zona Centro con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Novena Región Militar a cargo del General Eufemio Ibarra Flores y de la 35 zona Militar a cargo del General Miguel Ángel Aguirre Lara.



El gobernador Héctor Astudillo, instruyó coordinar acciones con municipios en la atención con brigadas en mercados públicos de Acapulco, Zihuatanejo, Tixtla, Iguala y Taxco, con la idea de no descuidar estos lugares y reforzar el llamado a las medidas sanitarias principalmente donde se concentran una gran cantidad de personas.



Respecto a la restricción a la circulación de vehículos de las 12:00 am a las 6:00 am, el gobernador Héctor Astudillo Flores, puntualizó que la medida debe ser acatada por ciudadanos que pueden ayudar a reducir la movilidad pero habrá posibilidad para quienes circulen por cuestiones de trabajo y emergencias.



El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, puntualizó que la solución al conflicto agrario de Acatlalacatzala y Malinaltepec es de índole Federal, y el estado está atento para coadyuvar y convenir con las partes de manera imparcial para evitar confrontaciones.



Por su parte, el delegado Federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, informó que están programadas mesas de trabajo en Tlapa los días 11 y 12 de noviembre para dar seguimiento al tema con la presencia del sector agrario del Gobierno Federal con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos y avanzar en el diálogo entre ambas partes.



Durante la sesión de trabajo, se dio seguimiento al panorama estatal del COVID-19, donde el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó a los integrantes de la Mesa de Coordinación que Guerrero ocupa el lugar 24 respecto a los casos activos por entidad federativa con un comportamiento de cierta estabilización en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo.



Estuvieron presentes el comandante de la Octava Región Naval, Francisco Limas López; el comandante de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores; el comandante de la 27 zona Militar, Federico San Juan Rosales; el comandante de la 35 zona Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Lucio Vergara Gómez.



Así como el secretario Técnico, Hermes Teodoro González; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno; el representante del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pintos; el presidente de Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, entre otros.