Acuerda gobernador Astudillo y alcaldes cerrar filas e intensificar acciones para contener contagios por COVID-19

www.guerrerohabla.com





• Alza de contagios por Covid-19 en las grandes ciudades impacta en Guerrero



• Intensificarán operativos de seguridad en Acapulco como parte de las acciones implementadas por la Mesa de Coordinación Estatal



ACAPULCO., GRO., 19 de enero de 2021-El gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió de manera virtual con alcaldes de las siete regiones del estado para tomar acuerdos junto con la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, en las acciones para contener la proliferación de casos por COVID-19, cuyos contagios registran una alza en el país y Guerrero no es la excepción.



’La situación del COVID-19 se ha vuelto a colocar en una situación verdaderamente delicada en el país, debido a la alza de contagios en las grandes ciudades, Guerrero no es la excepción, y esto nos lleva a poner mucho cuidado. Yo les pido que los alcaldes se organicen para poder tratar de cuidar mucho los sectores donde hay aglomeraciones, porque tenemos que prepararnos ante esta embestida nuevamente del COVID-19, las cosas son muy delicadas y tenemos que hacer lo que nos corresponda’, dijo Astudillo Flores a los ediles.



En la reunión que se realizó de forma virtual, el mandatario estatal hizo un llamado a las y los alcaldes de Guerrero a cerrar filas en torno a las acciones para contener los contagios por la pandemia porque, sostuvo, ’es un asunto que nos atañe a todos’.



Señaló como prioritarios los casos de Iguala y Taxco de Alarcón donde se ha incrementado los casos de COVID-19, ’vamos a hacer la evaluación y vamos coordinadamente a tomar las decisiones para que no se siga agravando’.



’Les quiero pedir su ayuda, su solidaridad en todo lo que puedan ayudar, hay que seguir cuidando los lugares claves, los mercados, los lugares donde hay aglomeraciones, hay que insistir en el uso del cubrebocas, que es el mecanismo preventivo que existe hasta hoy antes de la vacuna, así como evitar las reuniones masivas’, indicó Astudillo Flores.



Respecto al tema de las vacunas, compartió que fueron colocadas al personal médico que labora en la primera línea de atención a la pandemia en el sector salud gubernamental, y continuará a personal médico de hospitales particulares y añadió, ’el gobierno del estado solo ha sido coadyuvante, respetuosos del papel que ha desempeñado el gobierno federal. Hay una coordinación con el gobierno federal y como gobernador no dejaré de poner siempre mi mayor parte para la coordinación especialmente en un asunto tan delicado como es el tema de Salud’.



Astudillo Flores hizo un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional por su apoyo para reconvertir el Hospital de Chilpancingo para incrementar el número de camas de atención a pacientes infectados.



Desde las instalaciones de la Novena Región Militar, donde el gobernador presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, se evaluaron las estrategias de todos los sectores operativos distribuidos en la entidad, principalmente en Acapulco que permita disuadir los actos delincuenciales y detener a los generadores de violencia.



Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó de los indicadores delictivos en Guerrero como parte de la estrategia para atender de manera puntual las incidencias y coadyuvar en la prevención del delito, en tanto, el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, detalló que se realizan las investigaciones de los homicidios registrados durante las últimas 24 horas.



El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó a los alcaldes y a la Mesa de Coordinación Estatal, de la evolución de la pandemia en el país y en Guerrero, por lo que señaló que es necesario intensificar los trabajos para lograr mitigar los contagios de COVID-19 y evitar que se agrave esta situación.



Estuvieron presentes el comandante de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores; el comandante de la Octava Región Naval Militar, Francisco Limas López; el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Lucio Vergara Gómez; el comandante de la 35 zona Militar, Miguel Ángel Aguirre, y de la 27 zona Militar, Federico San Juan Rosales; el delegado de la FGR, Fernando García Fernández y, el delegado federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz.



Así como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno; el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, Francisco Terán Valle; el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo; el secretario Técnico, Hermes Teodoro González, el representante del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pintos y, el presidente de la Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, entre otras autoridades civiles y militares.