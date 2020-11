Acuerda Héctor Astudillo con alcaldes de la Costa Chica cerrar filas contra el Covid-19

*La seguridad y la salud son temas prioritarios para el Gobierno de Guerrero: Astudillo



www.guerrerohabla.com



Ometepec, Gro. 29 octubre, 2020.- Con la finalidad de cerrar filas en las acciones para mitigar la pandemia, los contagios del Covid-19, y continuar fortaleciendo la seguridad en esa zona, el gobernador Héctor Astudillo Flores, acompañado de los comandantes de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores y de la 27 zona Militar, Federico San Juan Rosales, sostuvieron una reunión de trabajo con la y los presidentes municipales de la Costa Chica.

Reunidos en la Base de Operaciones de una sección del 48 Batallón de Infantería, Héctor Astudillo, puntualizó que el tema de seguridad es un tema prioritario para el gobernador, para la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional, por lo que pidió la colaboración de los ediles ante cualquier circunstancia que puedan reportar y colaborar.

Sin duda hay que seguir trabajando y hacer todo lo que se tenga que hacer para dejar un gobierno con un legado con más orden en Guerrero, con menos violencia, la seguridad es un tema de gran prioridad puntualizó Astudillo Flores.

En el tema del Covid-19, el gobernador instó a no verlo con indiferencia. Hay dos opciones para nosotros, apretar de aquí a los primeros días de diciembre o ir como vamos y llegar a diciembre en una crisis en semáforo naranja con restricciones. En la Costa Chica tenemos una gran cantidad de kilómetros de playa que valdría la pena que también vayan conociendo cuales son las acciones a tomar para evitar la propagación del virus.

Astudillo Flores, llamó a los ediles a no confiarse, no bajar la guardia y ayudar en el tema del cierre de los panteones para mitigar los riesgos de contagios, por lo que se irán realizando determinaciones en las medidas sanitarias buscando el bienestar de todas y todos con su solidaridad en las restricciones para lograr avanzar y salir de esta pandemia.

En la reunión el gobernador Héctor Astudillo, les dio a conocer a los alcaldes de Ometepec, Igualapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, San Marcos, Cruz Grande, Juchitán, Tecoanapa, Marquelia y la alcaldesa de Copala, sobre los recortes presupuestales y la disminución de los recursos para el próximo ejercicio Fiscal.

El mandatario estatal les reiteró su apoyo y respaldo a los alcaldes de esta zona de Guerrero para fortalecer las acciones en materia de seguridad, desarrollo económico y turístico a fin de generar empleos y bienestar para la población.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó a los alcaldes las acciones que se han realizado en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Marina, lo que ha colocado a la Costa Chica como una de las zonas con menor índice delictivo, además de que los grupos delictivos están ubicados.

En la reunión estuvieron presentes el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.