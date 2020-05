Acuerda Jucopo tregua política y actuar en unidad



Las fracciones parlamentarias realizarán reuniones virtuales con el Banco de México y el CCE para conocer el panorama económico en la pandemia.



La mayoría legislativa promoverá la rendición de cuentas una vez superada sanitaria.



El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reveló que todas las fracciones parlamentarias de la Cámara Alta acordaron una tregua política para actuar en unidad ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19.



Mediante una videoconferencia transmitida tras culminar la cuarta reunión virtual de la Jucopo, el también coordinador de la bancada de Morena hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y empresariales para privilegiar la salud de los ciudadanos.



Dijo que estos momentos no se puede estar en un proceso de rispidez, encono y polarización creciente, lo cual no es de ayuda para enfrentar la crisis. Debido a esto, el legislador pidió’ dejar de lado las ideologías partidistas y sumarse todos a atender los efectos de la pandemia y cuidar la vida de las personas’.



Aseguró que no es el momento de pedir renuncias y establecer responsabilidades, sino de enfocarse en superar la emergencia. Detalló que los países que han enfrentado la pandemia en medio de conflictos políticos han tenido resultados fatales; mientras que los que han actuado en unidad con el gobierno, han reaccionado de mejor manera.



Reveló que el Grupo Parlamentario de Morena propuso que, una vez transcurrida la pandemia, se exija la rendición de cuentas y transparencia a quien resulte señalado por presuntas irregularidades. ’La mayoría legislativa no será tapadera de nadie’, apuntó.



Informó que también acordaron realizar una reunión virtual en los próximos días con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, para conocer las acciones que ha llevado a cabo, la perspectiva económica del país durante la pandemia y sus planes a futuro.



Asimismo, detalló que sostendrán una junta bajo el mismo formato con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para conocer las conclusiones de las 11 mesas de diálogo virtuales que realizó dicho organismo en materia de reactivación económica.



Respecto a los rumores sobre si deja el Senado para incorporase al gobierno federal como Secretario de Gobernación, Ricardo Monreal dejó en claro que él se encuentra ’muy tranquilo’ en el Poder Legislativo, pues ’te da autonomía y te puede dar un margen de movimiento mucho más amplio’.



Estoy muy tranquilo. Debo decirlo con todas sus palabras: me reúno cada 10 días con el Presidente, tenemos un acuerdo de que cuando hay un interés del Ejecutivo lo vemos de manera directa. Conmigo usualmente no usa mensajeros, interlocutores o intermediarios siempre vemos directamente los temas que se plantean en el interés del Ejecutivo y también en la colaboración con el Legislativo, precisó.



El senador continuó: No me ha planteado nada y quiero decir que la Secretaria de Gobernación, en su actitud cuidadosa, eficaz y talentosa, está haciendo muy bien las cosas en esa área. No debe haber movimiento ahí.



Expresó su deseo de permanecer en el Senado para cumplir su mandato de seis años, por el cual fue electo. Estaré siempre en la disposición de respaldar al Presidente porque además lo respeto y lo reconozco como dirige de un movimiento histórico.



Por otro lado, el coordinador de los senadores de Morena aseguró que hasta este momento no hay ninguna iniciativa ni interés de su bancada para regular las redes sociales. No creo que en el corto plazo se vayan a presentar, subrayó.



Todos tenemos mucha claridad en el actuar de las redes y su peso es cada vez más fuerte y de una presencia más significativa, comentó.



Manifestó su respeto por estos medios de comunicación, pues son lo más libre, ’siempre las he considerado así, aunque no estoy de acuerdo con los bots ni con la automatización de las cuentas, pero estoy totalmente convencido que las redes son las que están propiciando transparencia, democracia y calidad de vida.



Ricardo Monreal destacó la importancia de las redes en el combate a la corrupción, ya que son vigilantes del actuar público y de la actitud de los servidores públicos. A mi me parece que está bien y así deben continuar, puntualizó.