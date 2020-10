Acuerdan el gobernador Astudillo y la alcaldesa Adela Román, mesas estatal y territorial para la construcción de la paz, y medidas sanitarias más estrictas en Acapulco

Para coordinar con operativos de autoridades civiles y militares, las diez acciones que eviten en Acapulco el incremento de contagios por COVID-19 sobre todo en las zonas turísticas en las próximas vacaciones y celebraciones cívicas y religiosas, el gobernador Héctor Astudillo Flores, presidió las mesas de Coordinación Estatal y Territorial para la Construcción de la Paz con la presencia de la Alcaldesa Adela Román Ocampo.



"Tenemos que ser más contundentes en torno a las festividades religiosas. Nuestra sobre exposición es manifiesta por la gran cantidad de visitantes que poco aportan en el cuidado colectivo para evitar el contagio, la idea de esta reunión es pedirles de la manera más atenta nuevamente su colaboración, sé que han hecho muchas cosas pero es muy importante ser más rígidos en las medidas de lo contrario corremos el riesgo de entrar a diciembre con mayores complejidades", puntualizó Astudillo Flores.



En la sesión de trabajo realizada en las instalaciones de la Base Naval, bajo el mando del Almirante Francisco Limas López, el mandatario estatal, instó la colaboración de las instituciones federales y militares para la implementación de las diez acciones que logren mitigar los contagios durante los próximos 40 días y llegar a una temporada vacacional de diciembre con menos índices de contagio por la pandemia.



El Asesor del gobierno del estado, César Flores Maldonado, informó que por instrucciones del gobernador permanecen instalados 88 filtros y módulos sanitarios, de los cuales 65 son del gobierno del estado y 23 del Ayuntamiento de Acapulco colocados en mercados vialidades y accesos en las playas en las distintas zonas de Acapulco, además se realiza trabajos de supervisión al transporte público y de servicios turísticos.



Astudillo Flores, hizo hincapié en actuar en la prevención con mayor rigurosidad con brigadas de sanitización y concientización en playas, transporte público, hoteles, restaurantes, además de operativos de revisión en bares y centros nocturnos, yates de recreo y evitar las festividades religiosas con el cierre de cementerios y acciones de vigilancia los días de los Fieles Difuntos, además de promover el uso del cubrebocas, uso de gel antibacterial y la sana distancia.



La directora de Comunicación Social Erika Lürhs Cortés, informó que por instrucciones del gobernador Astudillo Flores, se implementa una campaña estratégica de divulgación en medios electrónicos, radio, televisión y espectaculares, con el propósito de insistir en el cuidado de la salud dirigidas a quienes atienden al turismo, turistas y a la población en general, puntualizando que la pandemia no ha terminado.



El gobernador reconoció el trabajo diario de las instituciones que integran tanto a la Mesa de Coordinación Estatal como a la Mesa de Coordinación Territorial de Acapulco para contener los contagios durante estos ocho meses de pandemia, y pidió redoblar los esfuerzos con acciones más estrictas.



La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado para contener los contagios, sin embargo, lamentó que no hay una respuesta positiva generalizada de la sociedad para lograr mayores avances contra la pandemia, por lo que puntualizó que se deben tomar medidas más drásticas.



El Secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona, informó que por instrucciones del gobernador se instalaron módulos de atención sanitaria en los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo donde se detectó que migrantes que regresan de Estados Unidos a Guerrero, vía Tijuana, se medican antes de subir al avión para no ser detectados con temperatura alta y evitar la detección de posible contagio por COVID-19, por lo que se reforzarán en esas terminales la presencia de médicos.



En la sesión se informó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, arribó al Municipio de Xochistlahuaca para reforzar las acciones preventivas para evitar el riesgo de contagio del COVID-19 en coordinación con las autoridades municipales y estatales.



Estuvieron presentes el comandante de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores, el Jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval, Jesús Osorio Nava, el comandante de la 27 zona Militar, Federico San Juan Rosales, el comandante de la 35 zona Militar, Miguel Ángel Aguirre, el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Lucio Vergara Gómez, el Delegado de la FGR, Fernando García Fernández.



Así como el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el representante del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pintos, el Presidente de Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, el Secretario Técnico, Hermes Teodoro González, entre otros funcionarios estatales y municipales de la Mesa de Coordinación Territorial de Acapulco.