Acuerdan el gobernador Astudillo y mandos militares y navales reforzar medidas contra el COVID-19

Con la finalidad de reforzar las acciones para evitar la propagación del Covid-19 en la población y ante la cercanía de puentes vacacionales por el Día de Muertos, 20 de noviembre y las vacaciones de diciembre, el gobernador Héctor Astudillo Flores, mandos militares, navales y alcaldes de los diez municipios que registran el mayor número de contagios acordaron fortalecer las medidas sanitarias para frenar la pandemia.



En una reunión virtual con presidentas y presidentes municipales; el comandante de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores; el jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval, Jesús Osorio Nava; el capitán de Navío de la Octava Región Naval, Jorge Daniel Rendón Lara; el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Alejandro Bravo Abarca; el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca; de Salud, Carlos de la Peña Pintos; de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona; Astudillo Flores advirtió que de no hacer nada, en diciembre se podrían tomar otras medidas que impedirían algunas acciones en materia turística.



El titular del Ejecutivo guerrerense dijo que es interés del gobierno del estado compartir estas 11 acciones a reforzar en los municipios con más contagios y que son principalmente destinos turísticos: Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tixtla, Taxco, Tixtla, Atoyac, Tecpan, Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán e Iguala.

Ante la cercanía del Día de Muertos, adelantó que los panteones permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones, se gestionará la cancelación de festividades religiosas del 12 de diciembre y habrá medidas sanitarias más estrictas en los puentes vacacionales del 20 de noviembre y las vacaciones de diciembre.



’Mientras la vacuna no llegue, la única manera de prevenir es el cubrebocas, la sana distancia y no asistir a lugares concurridos, el interés es compartido, tenemos que hacer más cosas, la pandemia es una realidad, el tema de Guerrero es delicado por la exposición a la cantidad de turismo que nos llega’, puntualizó.



El jefe de la Oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca presentó las actividades que se reforzarán en periodos vacacionales como las brigadas de sanitización y concientización, los operativos en bares, restaurantes y antros, operativos en playas, transporte público, servicios turísticos, autobuses y urbans, se va a solicitar la suspensión de festividades religiosas como peregrinaciones, habrá una campaña de difusión en medios de comunicación más fuerte, establecer filtros y supervisión para la prestación de servicios marítimos en Acapulco, operativos en los hoteles, supervisión de aforos en renta de casas y condominios.



A su vez, el jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval, Jesús Osorio Nava informó que han implementado acciones en la unidad de búsqueda y rescate con perifoneos a embarcaciones, invitándolos a que adopten las medidas sanitarias preventivas.



Al hacer uso de la palabra, los presidentes municipales de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec; de Acapulco, Adela Román Ocampo; de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán; de Ciudad Altamirano, Reynel Rodríguez Muñoz, de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa; de Atoyac, Yanelly Hernández Martínez; de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, coincidieron en el reconocimiento al gobernador Héctor Astudillo Flores por impulsar estas acciones que serán replicadas en sus municipios para contribuir a frenar la pandemia.



En la reunión también estuvieron el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; de Protección Civil, César Mayares Salvador y los alcaldes de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares, de Tecpan, Yassir Deloya Díaz.