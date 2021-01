Acuerdan INFONAVIT y su sindicato aumento salarial

México perdió 650 mil empleos formales en el 2020

+Cuestiona el PRI prioridades del gobierno de Morena



El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit firmaron el convenio de revisión salarial y prestaciones económicas de revisión anual del Contrato Colectivo de Trabajo 2021-2022.



El acuerdo establece un incremento salarial diferenciado al personal técnico sindicalizado y no sindicalizado, que va de 2.8% a 4.8%, siendo el mayor aumento para las y los trabajadores con menores ingresos.

Rol % de incremento

Encargado Especializado/Enlace Especializado 2.8%: Encargado/Enlace 2.8%: Analista Especializado/Supervisor 4.2%: Analista/Auxiliar especializado: 4.2%; Asistente/Auxiliar 4.8%.

Asimismo, se determinó un aumento sobre las prestaciones económicas, conforme la siguiente tabla: Prestación % de incremento. Ayuda de Despensa 3.2%; Ayuda de Transporte 2.1%; Incentivo Laboral, 2.5% y Ayuda de Alimentos 6%.

Con los acuerdos alcanzados sobre la revisión anual del Contrato Colectivo de Trabajo, se concluyó el proceso de revisión salarial, sentando las bases para que la Organización Sindical dé por finalizado el emplazamiento a huelga presentado el pasado 1 de diciembre de 2020 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Al respecto, Carlos Martínez Velázquez, Director General del Infonavit, señaló que el diálogo respetuoso y la firma del convenio entre la Administración y la Organización Sindical marcan la pauta para hacer frente a los retos futuros, entre ellos concretar la implementación de la reforma a la Ley del Infonavit en beneficio de las y los derechohabientes y acreditados del Instituto.

’Deseo y espero que sigamos trabajando juntos, porque la unidad es la clave para afrontar cualquier reto. Juntos construiremos un Infonavit más fuerte, que contribuya a que más mexicanas y mexicanos cumplan sus sueños de acceder a una vivienda adecuada para ellos y sus familias’.

Asimismo, felicitó al Sindicato del Infonavit que, este 12 de enero, cumplió 48 años de ser partícipes e impulsores de grandes transformaciones en el Instituto.

Por su parte, Rafael Riva Palacio Pontones, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit, dijo que el acuerdo se logró de manera democrática sin lesionar a la Institución y beneficiando a los trabajadores de menores ingresos, conforme a la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Esto habla de la libertad con que se pueden expresar los trabajadores y pueden decidir, del espíritu democrático que se vive en el Infonavit, pero sobre todo de la confianza que se tiene en quienes ellos mismos eligieron para que los representaran en esta comisión de revisión salarial".

Al cierre del evento, ambas partes coincidieron en trabajar de cara al futuro en los nuevos retos en materia laboral que enfrenta el país, como el teletrabajo….

MEXICO PERDIO 650,000 EMPLEOS FORMALES EN 2020 ASEGURAN CIFRAS DEL IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó mediante un comunicado que la pandemia de COVID-19 dejó un saldo de 647 mil 710 empleos perdidos en 2020, de los cuales, 86.5 por ciento fueron puestos de trabajo permanentes.

El IMSS publicó su reporte mensual correspondiente al mes de diciembre, con el que se confirman los datos que presentó el presidente López Obrador el 2 de enero pasado, en un video compartido en redes sociales, en donde confirmo que en 2020 se perdieron 647 mil 710 puestos de trabajo, es decir, la peor cifra de bajas en el Seguro Social desde la crisis de 1995 conocida como el ’error de diciembre’.

Del total de empleos perdidos, resaltó que 560 mil 473 fueron de tipo permanente, es decir, 86.5 por ciento, mientras que 87 mil 237 fueron eventuales, es decir, 13.5 por ciento.

Asimismo, reafirmó lo anticipado por el presidente respecto de los empleos que se eliminaron en diciembre: en ese sentido, en el último mes de 2020 se registró una caída mensual de 277 mil 820 puestos.

De esos puestos perdidos en diciembre, 191 mil 95 fueron permanentes, esto es 68.8 por ciento, mientras que 86 mil 725 fueron eventuales, es decir, 31.2 por ciento.

El IMSS argumentó que esa disminución es menor a la tasa promedio reportada en los fines de año desde que se tiene registro y apuntó que esa caída de los empleos formales equivale a una tasa mensual de -1.4 por ciento, disminución que es menor a la tasa promedio reportada en el último mes del año desde que se tiene registro, de -1.8 por ciento.

Los empleos perdidos durante el año pasado implican en términos relativos que el empleo formal registró una contracción de -3.2 por ciento a tasa anual. Sin embargo, al observar las variaciones por sectores, destaca que el sector servicios para empresas cayó el año pasado -9.4 por ciento, la industria extractiva disminuyó sus empleos en -6.6 por ciento y la construcción se redujo en -5.5 por ciento.

En contraste, el sector agropecuario, servicios sociales y comunales y la industria eléctrica fueron los únicos tres sectores que no tuvieron variaciones negativas, al reportar ligeros aumentos en empleo en 1.4, 0.4 y 0.3 por ciento, respectivamente.

Con lo anterior, al 31 de diciembre de 2020 se tienen registrados ante el IMSS un total de 19 millones 773 mil 732 puestos de trabajo.

En más, el instituto indicó que al cierre del año pasado se tienen registrados un millón 414 patrones, lo que representa una tasa de variación anual de -0.1 por ciento.

El Salario Base de Cotización (SBC) promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 408 pesos diarios, este salario representa un incremento anual nominal de 7.9 por ciento, que es el más alto registrado para un mes de diciembre de los últimos 10 años y, desde enero de 2019, el SBC registra crecimientos anuales nominales superiores al 6 por ciento….

CUESTIONA EL PRI LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO DE MORENA

El partido en el poder prefiere asignar recursos al estadio del hermano del presidente, y se olvida del campo, la educación, las mujeres y la salud.

La actual administración no es capaz de planear una estrategia contundente para resolver la crisis económica, en beneficio de sectores afectados.

Ante la decisión del gobierno de México de asignar 89 millones de pesos a la remodelación del estadio de béisbol Guacamayas de Palenque, cuyo fundador y directivo es Pío López Obrador, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que hoy, ese recurso podría salvar vidas, pero éstas no son las prioridades del partido de Morena.

’Se han olvidado del campo, de los trabajadores, de la educación, las mujeres y el sector salud’, apuntó, en sus redes sociales, la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano….

El Revolucionario Institucional destacó que los mexicanos enfrentamos una de las peores crisis económicas en la historia de nuestro país, y la actual administración no ha sido capaz de plantear una estrategia contundente en beneficio de los sectores más afectados.

