Acuerdan paridad en candidaturas a gobernador

(Carta a Don Héctor)





• Adela Román, con más posibilidades en Morena

• Beatriz Mojica también podría colarse por el PT



FINALMENTE EL INE PUSO LA TILDE SOBRE LAS ’I’. Los partidos políticos, todos, tendrán que registrar, al menos, 7 candidatas mujeres a cargos de gobernador, de los 15 que se elegirán en el 2021. La razón: para cumplir con la llamada equidad de género establecida en la ley y la Constitución Federal. Lo anterior, por cierto, no gustó a todos, pues se opusieron a ello el PAN, y quién lo dijera, Morena, el partido del Presidente.



En efecto, en su sesión de este viernes, 6 de noviembre, el Instituto Nacional Electora acordó las reglas a las que se habrán de sujetar los partidos políticos contendientes en la elección del primer domingo de junio del año próximo, por lo que con ello se acabó la discusión y la incertidumbre de las mujeres sobre la posibilidad de competir en el proceso electoral de gobernador de su respectivo estado.



Hay que decirlo. Ciertamente la paridad en las candidaturas a cargos de elección popular ya se encuentra en la Constitución de la República desde hace algunos años, aunque en el caso de las gubernaturas, no se había concretado. El acuerdo aprobado por el INE tiene como antecedente el recurso que interpuso, en agosto pasado, Selene Vázquez, aspirante a gobernadora por el estado de Michoacán, quien solicitó al órgano electoral dictar criterios para garantizar el principio de equidad en la postulación de candidaturas a las gubernaturas.



Hay que decir que de las 32 entidades del país, sólo dos mujeres son gobernadoras: la de la Ciudad de México y Sonora.



Así que con 9 votos a favor y dos en contra, el INE resolvió que los partidos políticos deberán postular al menos a 7 candidatas mujeres de 15 gubernaturas que habrán de renovarse, ya sea por la modalidad de candidaturas por coalición o comunes, con el rechazo de los representantes del de Morena y del PAN. Durante la sesión extraordinaria de referencia, los consejeros electorales justificaron que la Sala Superior ratificó su facultad para emitir dichos acuerdos, y puntualizaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en materia de paridad se debe atender la norma constitucional.



El acuerdo del INE establece también que de ninguna manera se registrarán candidaturas de mujeres en las entidades con menos competitividad, es decir, solo para cubrir la paridad de género, y además se prevé que si el partido realiza una sustitución en la candidatura, ésta deberá ser del mismo género; obvio, para evitar todo tipo de triquiñuelas.



El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, rechazó que el acuerdo del órgano electoral sea inconstitucional y una invasión de poderes como lo señaló la Junta de Coordinación Política del Senado, en tanto que la consejera Carla Humphrey, autora del acuerdo, explicó que la paridad de género es un principio constitucional desde 2019, el cual debe ser respetado y aplicado en las elecciones del 2021, mientras que la también consejera Adriana Favela señaló que los partidos que se oponen a ello utilizaron los mismos argumentos en el caso de la paridad en las candidaturas a las alcaldías. De igual forma, la consejera Dania Ravel puntualizó que no hay democracia completa si las mujeres no están representadas en todos los ámbitos de la función pública.



A favor del proyecto estuvo el representante del PRI, Rubén Moreira, quien dijo que su partido será respetuoso de la decisión, lo mismo que los nuevos partidos, Redes Sociales y Fuerza Social. En contra estuvieron los representantes de Morena, Alejandro Viedas, y del PAN, Antonio Martín del Campo, quienes señalaron que el INE se extralimitó en sus funciones.



Con el acuerdo de referencia, hay que decirlo, en el caso de Guerrero se fortalecen las aspiraciones de la presidente municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, quien aspira a la candidatura de su partido, Morena, y de la excandidata Beatriz Mojica Morga, por el Partido del Trabajo, si el partido en el que militan van solos a la elección o finalmente en coalición. Y es que en ambos partidos, como en el resto de ellos, están escasos de mujeres competitivas.



Román Ocampo, ciertamente, gobierna el municipio de Acapulco, es decir, el más importante del estado, tanto por el número de votos que genera, como por su situación económica. En la elección del 2018 ganó con una amplia ventaja, y más aún, de acuerdo a la mayoría de los acapulqueños, tiene una gran aceptación debido al trabajo que lleva a cabo, de ahí que sea objeto por sus propios compañeros de partido de una campaña en contra para evitar una posible candidatura. Sin embargo, con del INE, sus posibilidades se incrementan, pues es la única mujer de Morena, en estos comentos, que es competitiva.



Así es. Pese al fuego amigo de sus compañeros de partido, la magistrada con licencia del Poder Judicial del estado, y exdiputada local, no sólo está a la par de los aspirantes masculinos, sino que incluso con mayores posibilidades de ser la candidata de morena a la gubernatura de la entidad.



En el caso del PT, con o sin alianza electoral, Beatriz Mojica Morga se encuentra también ante un escenario inmejorable. Como candidata en el 2015, demostró ser una mujer competitiva.



Comentarios: [email protected]