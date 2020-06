Acuerdan tianguistas de plata de Taxco reabrir hasta el 11 de julio, no el 4: alcalde

Taxco, 29 de junio. Líderes del tianguis sabatino de plata de Taxco acordaron este fin de semana reactivar sus actividades comerciales a partir del 11 de julio y no el 4 de julio, como lo anunció el alcalde de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, como parte de las estrategias de la primera fase de reapertura del sector turístico en Guerrero.



Durante una reunión a puerta cerrada, los líderes de este mercado de plata que se extiende los sábados sobre las calles del primer cuadro de la ciudad, expusieron sus necesidades de reapertura. Pero al mismo tiempo el análisis de las entradas y salidas de los comerciantes cuando llegue la apertura. Algunos recordaron el festejo del Día del Platero que no se hizo por la emergencia sanitara por el coronavirus.



Referente al regreso a las actividades de expender la joyería, consideraron viable que no sea el próximo sábado, sino hasta el 11 de julio, cuando se tenga la garantía de que el semáforo Covid sea naranja, y que las disposiciones que ellos implementarán para la seguridad sanitaria también se garanticen tanto a los comerciantes como para los consumidores.



Los líderes acordaron que la reapertura no será de 30 por ciento de los espacios comerciales como lo propuso la autoridad municipal, si no que será de 100 por ciento de los tianguistas cumpliendo con las mínimas medidas de salud, y con las estrategias que se tienen programadas y que la autoridad de Taxco conoce.