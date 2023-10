Acuerdan Delfina Gómez y el INEA erradicar el analfabetismo en el Edomex

Nezahualcóyotl, Edomex. 11 octubre 2023. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez firmó como testigo de honor, un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con la finalidad de erradicar el analfabetismo en el Estado de México.



Explicó que el proyecto de trabajo tendrá un enfoque de género: ’Este convenio que firmamos con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), nos permitirá atender a buena parte de los más de tres millones de mexiquenses que hoy se encuentran en rezago educativo y de este grupo 55 por ciento son mujeres, esto es un problema que por distintas razones nos afecta más a las mujeres», expuso.



En el teatro al aire libre del Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl, la Mandataria estatal enfatizó, en referencia a su trayectoria como educadora, que aprender es algo que se hace durante toda la vida y puntualizó que la edad no es impedimento para seguir aprendiendo.



Por ello, aplaudió el esfuerzo de quienes, pese a muchas dificultades, han logrado superarse y concluir sus estudios básicos, y también felicitó a los profesores que dedican su vida a la enseñanza.



’Nunca dejen de luchar, personas como ustedes nos inspiran y nos motivan a trabajar muy duro por el pueblo.



La edad no debe de ser un impedimento para el aprendizaje, todos aprendemos hasta el día en que nos vamos de esta tierra, la vida es un aprendizaje constante. Hoy por hoy sigo aprendiendo mucho y es que este pueblo me enseña cosas buenas todos los días», enfatizó.



La Gobernadora mexiquense también apuntó que, en el trabajo para aminorar el analfabetismo, se dará prioridad a los municipios que registran la mayor cantidad de personas con rezago escolar.



«Se dará prioridad a las zonas donde el rezago educativo tiene mayor incidencia. El 43.6 por ciento de estos casos se concentra en 10 municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Nicolás Romero, Valle de Chalco y Atizapán de Zaragoza, y concentraremos todo nuestro esfuerzo para disminuir ese rezago», explicó.



En el marco de la firma de este acuerdo, la Gobernadora estuvo acompañada por Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, y por Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien entregó 12 certificados de primaria y secundaria a mexiquenses que, a través del INEA, concluyeron dichos grados de escolaridad.



En el uso de la palabra, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Directora General del INEA, indicó que con la firma de este convenio inicia un gran movimiento por la educación y la alfabetización, ejerciendo el poder de servir de manera organizada y colectiva en beneficio del pueblo del Estado de México.



Sostuvo que este proyecto educativo busca que los mayores de 15 años que no han terminado sus estudios, puedan ejercer su legítimo derecho a la educación con el respaldo del Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez.



Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, puntualizó que el convenio con el INEA rescata uno de los pilares de la administración de la Gobernadora, que es el lograr que la educación llegue a todos los rincones de la entidad, principalmente en aquellas personas que por algún motivo no pudieron ingresar o concluir sus estudios, pero que como adultos tienen el objetivo de continuar su aprendizaje.



Acompañaron a la Gobernadora Delfina Gómez a este acto, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar; Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres; Hernando Peniche Montfort, Coordinador General de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública; Erick López Álvarez Tostado, titular de la Unidad de Operación del INEA en el Estado de México; y Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente municipal de Nezahualcóyotl.