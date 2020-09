Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud

La Palabra de Dios





Sábado 26 septiembre, 2020



Primera lectura

Eclesiastés (Cohélet) 11, 9–12, 8

Alégrate, joven, durante tu juventud,

disfruta de corazón tus años jóvenes.

Sigue el camino que te indique el corazón

y lo que deleita a tus ojos.

Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas.

Aleja de tu corazón la tristeza

y de tu cuerpo el sufrimiento;

pero recuerda que los placeres de la juventud

son cosas que se acaban.



Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes,

antes de que vengan los días amargos

y se te echen encima los años en que dirás:

’No hallo gusto en nada’.

Antes de que se nuble la luz del sol,

la luna y las estrellas,

y retornen las nubes tras la lluvia.



Cuando tiemblen los guardias de la casa

y se dobleguen losd valientes.

Cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar

y las que miran por las ventanas se queden ciegas.

Cuando las puertas de la calle se cierren

y se apague el ruido del molino.

Cuando enmudezca el canto de las aves

y cesen todas las canciones.

Cuando den miedo las alturas

y los peligros del camino.



Cuando florezca el almendro

y se arrastre la langosta

y no dé gusto la alcaparra,

porque el hombre se va a su eterna morada

y circulan por la calle los dolientes.



Antes de que se rompa el cordón de plata,

antes de que se quiebre la lámpara de oro,

antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente,

antes de que se caiga la polea dentro del pozo,

antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era,

y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado.



Todas las cosas, absolutamente todas,

dice Cohélet, son vana ilusión.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17

R. (1) Tu eres, Señor, nuestro refugio.

Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos,

diciendo a los mortales que retornen.

Mil años son para ti como un dia

que ya pasó; como una breve noche R.

R Tu eres, Señor, nuestro refugio.

Nuestra vida es tan breve como un sueño;

semejante a la hierba.

que despunta y florece en la mañana

y por la tarde se marchita y se seca. R.

R. Tu eres, Señor, nuestro refugio.

Enséñanos a ver lo que es la vida

y seremos sensatos.

¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener

compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

R. Tu eres, Señor, nuestro refugio.

Llénanos de tu amor por la mañana

y júbilo será la vida toda..

Que el Señor bondadoso nos ayude

y dé prosperidad a nuestras obras. R.

R. Tu eres, Señor, nuestro refugio.



’ Y les daba miedo preguntarle ’



Aclamación antes del Evangelio

Cfr 2 Tim 1, 10

R. Aleluya, aleluya.

Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte

y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 9, 43-45

En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: ’Presten mucha atención a lo que les voy a decir: El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres’.



Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud

Difícil, hoy, Señor, esta lectura que la Iglesia hoy proclama.



Nos habla de la niñez y la juventud, de todo lo que podemos y debemos hacer en ese período de nuestra vida, y de la madurez, cuando ya no nos queden fuerzas, cuando nuestro cuerpo esté pronto a ser polvo.



Importante el mensaje que nos da para los jóvenes… es el momento de vivir, de disfrutar, de llenarnos; es un momento muy importante en toda la vida: es el momento del discernimiento, de pedirle a Dios que robustezca nuestra alma, de llenarnos del Espíritu Santo y crear las raíces de nuestra vida futura. Hay que aprovechar ese tiempo, ponernos en manos de Dios y formarnos para nuestro futuro.



Pero también los adultos tenemos nuestra juventud: cada día nos debemos renovar. Por la mañana debemos llenarnos de Dios, de su Espíritu, para poder vaciarnos durante el día, poder darnos a los demás. Nuestra juventud está en el deseo de aprender, de escuchar, y nuestra madurez está en la entrega. Así, cuando llegue la noche y venga el descanso, podremos decir que hemos tenido un día pleno y podremos ofrecerle a Dios nuestra vida llena.



Seamos valientes, no tengamos miedo

Un pasaje muy breve el que este sábado nos proclama la Iglesia. Jesús anuncia a sus amigos lo que le va a ocurrir… ’el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres’, y ellos tenían miedo a preguntarle.



¿Y nosotros? ¿Tenemos miedo a preguntarle y preguntarnos cuando lo entregamos?



Hoy la Iglesia nos invita a reflexionar sobre los miedos que nos impiden avanzar. Nos invita a pararnos a pensar cuántas veces, cómo y cuándo entregamos a Jesús, traicionamos a Jesús.



El miedo forma parte de la condición humana, y nos hace actuar como no querríamos. El miedo nos paraliza, nos hace dejar de ser nosotros mismos, pues, uno puede tener convicciones fuertes y profundas, pero llega un momento en el que se encuentra acorralado, acusado, coaccionado… y el miedo puede llegar a traicionar esas convicciones fuertes y profundas.



También, cuando tenemos que dar testimonio de nuestra fe, podemos sentirnos amenazados por el miedo al ridículo, por la vergüenza, por el miedo al qué dirán, por el miedo a ser señalado con el dedo… y en esos momentos, si bien no negamos, el miedo puede hacer que callemos, que no profesemos públicamente nuestras convicciones, nuestra fe.



En estas circunstancias Jesús nos dice: sed valientes, no tengáis miedo, porque yo os ayudo; mi gracia, mi fuerza, mi amistad está a vuestro lado siempre.



Si no superamos nuestros miedos no podremos vivir plenamente, y una forma de poder vivir plenamente nuestra vida es parándonos a ver qué actitudes y situaciones nos bloquean y nos paralizan.



Mirar a Dios cara a cara, ponernos en sus manos, pedirle que nos ilumine, que nos haga ver nuestra discapacidad, y pedirle valor para cambiar lo que haya que cambiar, eso es lo que en estos momentos podemos y debemos hacer para superar nuestros miedos.



Señor, en este día, cuando ya hemos retornado a la rutina después de las vacaciones, haz que todo en mí sea nuevo: nuevas esperanzas, nuevas ganas de vivir, nuevas ilusiones, nuevos deseos… y que esto me acerque un poco más a ti. Abre mis ojos, mis labios y mi corazón para poder acoger tu Palabra, y que ésta sea alimento para mi alma y para mi vida.

Dña. Rosa María García O.P. y D. José Llópez O.P.

Fraternidad Laical de Santo Domingo de Torrent, Valencia.