Acuerdo en la OPEP

Hubo acuerdo unánime de los 23 países participantes para reducir la plataforma petrolera de 9.7 millones de barriles a partir de mayo, informó la secretaria de Energía, Rocío Nahle al agradecer a los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) esa decisión a la que México se integra, luego de haber sido reacio a aceptar las propuestas iniciales.

En la lucha por el control del mercado petrolero, nuestro país se encuentra en condiciones de desigualdad. Su producción es, si acaso, de autoconsumo. Excesivas deudas de Pemex, una baja producción y fugas por diversas vías hacen de la paraestatal ineficiente y sin condiciones de competividad en el mercado internacional.

Incursionar en el mercado mundial de hidrocarburos fue cosa del pasado, en el presente, haciendo a un lado la soberanía y la independencia nacional, nos cobijamos al amparo de los más poderosos. En este caso Donald Trump, el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo que invade países y se apodera de sus recursos naturales. El petróleo.

La política y la diplomacia hacen que no sea necesaria ya la invasión militar. Simplemente nos cobija ante las negociaciones de las poderosas naciones productoras de petróleo ’prestándonos’ barriles de petróleo para seguir en el juego a cambio de compromisos de vigilar su frontera de la invasión de centroamericanos y de imponernos otras restricciones. Las cosas en el mundo han cambiado.

TURBULENCIAS

Murió Ruiz Sacristán, de los primeros casos de covid-19

Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, uno de los primeros 20 casos de covid-19 conocidos en el país, murió a consecuencia de la pandemia, en tanto el país se prepara para entrar a la fase 3 alistando el número de camas tanto en el sector público como privado, y enfrentando una violenta reacción de algún sector de la población en contra del personal médico del país, lo cual es muy lamentable. En Oaxaca, el presidente de la JUCOPO del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, informó que por decisión de los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias se acordó donar más de un millón de pesos para la adquisición de insumos para los hospitales y establecer mecanismos de defensa de médicos y enfermeras ante las agresiones que son víctimas en otras regiones del país. Dijo que hay severas restricciones de acceso a las instalaciones pero se continúa con el trabajo legislativo y en plena observancia de que las autoridades de los tres niveles de Gobierno cumplan con su función de proteger la salud de la población…En tanto, el gobernador Enrique Alfaro endureció las medidas de protección en vigilancia; se limita el acceso y se establecen filtros en carreteras y aeropuertos, a la vez que se dispuso la práctica de pruebas rápidas, pese a que a nivel federal éstas han sido descartadas…Y los vientos separatistas de algunos estados inconformes con el reparto del presupuesto federal no prosperará, otra vez, por ser cosa del pasado. En distintas épocas de la historia nacional se ha alentado la separación del sureste, el bajío o el norte de la República, pero ha prevalecido el nacionalismo y la unidad nacional para enfrentar las calamidades que se han presentado y superado en el país…La decisión del gobernador Javier Corral de condonar 100% del impuesto sobre nómina a empresas con menos de 50 empleados a partir de abril y mayo, y descuentos y prórrogas para aquellas medianas y grandes, no gustó mucho a sus coterráneos que serán los que paguen el subsidio, indicaron los chihuahuenses, en tanto a nivel federal se descartó medidas de ese tipo...

