Acumula Mildred mercado kilómetros en remo desde su casa

Para la remera mexiquense Mildred Belén Mercado Palacios, el tiempo que tiene que estar en confinamiento a causa del COVID-19, lo aprovecha para entrenar de manera intensa para continuar con su fortalecimiento en tanto la contingencia sanitaria llega a su fin.



La deportista explicó que debido a que la pista de remo en la que entrena permanece cerrada, como cualquier espacio público, se ha concentrado en hacer fortalecimiento por medio de ejercicios específicos, como sentadillas, lagartijas y abdominales, además de trabajar en el ergo, un aparato que permite simular la acción de remar.



’Afortunadamente, en la etapa que empezó la cuarentena yo estaba entrenando con los de la Federación y me prestaron un ergo que es de los más actuales, de los que más se asemeja la sensación al agua, entonces es lo que he estado haciendo, y mi entrenadora, Lourdes Montoya, me manda el plan de trabajo’, detalló Mercado Palacios.



La remera del Edoméx señaló que con esta contingencia ha tenido la oportunidad de incrementar los tiempos de entrenamiento, porque lo puede desarrollar en su domicilio.



’Normalmente entrenábamos unas cuatro horas en la pista, ahorita que tengo más tiempo y posibilidades de hacerlo en mi casa, porque antes afectaba el traslado, ahora estoy trabajando entre cuatro y seis horas, porque le dedico más tiempo a la parte de acondicionamiento’, comentó Mercado Palacios.



Acerca de cómo se encuentra anímicamente, la deportista declaró que ha sido una ’Montaña Rusa’, ya que en un principio lo tomó con mucha tranquilidad, aunque posteriormente llegó la desesperación al no salir de casa.



’Ya estaba bajoneda, triste, porque este año ya lo veía perdido, no hay eventos importantes más que Juegos Nacionales y decía ‘para que sigo entrenando si no vamos a tener eventos importantes’, pero después de hablar con mi psicóloga y entrenadora pensé ‘no soy la única que no puede salir y es mejor que aproveche este tiempo para hacer algunos kilómetros’’.



Además, con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio y a la espera de las resoluciones de las autoridades de este deporte, a nivel nacional e internacional, la remera mexiquense sabe que se abre otra oportunidad para buscar su boleto a la magna justa deportiva, por lo que ha encontrado una motivación más para continuar los entrenamientos.