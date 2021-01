Acusa América de negligencia a Monterrey por brote de Covid-19

+Las Águilas aislaron a Guillermo Ochoa y Nicolás Benedetti por presentar síntomas del virus



+Los dos equipos más caros de la Liga Mx



+El club regiomontano tiene reprogramados dos juegos del torneo Guardianes 2021



+Consecuencias cuando el negocio prima sobre el deporte y las vidas de jugadores



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Cuando el negocio prima sobre el deporte y las vidas de jugadores. En medio de un brote de Covid-19 en la Liga Mx, el América acusó de negligencia a Monterrey, que detectó 19 positivos, al asegurar que los regiomontanos estaban al tanto de los casos de infección desde un día antes del duelo entre ambos, el pasado fin de semana, y no tomaron las medidas necesarias. Ambas escuadras son las más caras del balompié nacional.



’Es indispensable una mayor responsabilidad de todos para disminuir los contagios por coronavirus. Consideramos que el equipo titular de Rayados pudo haber tomado precauciones adicionales al enterarse que algunos de sus jugadores dieron positivo un día antes del encuentro de la jornada 2’, argumentó el América en un comunicado.



De acuerdo con cálculos extraoficiales se estima que el balompié local, en general, se estima en más de 300 los infectados por este flagelo. Y México está entre los países más letales por covid 19 en el mundo con más de 134 mil decesos.



Las Águilas confirmaron que se han presentado algunos síntomas relacionados con el virus entre jugadores del equipo, por lo que todo el plantel fue sometido a pruebas de Covid-19.



El arquero Guillermo Ochoa y el mediocampista Nicolás Benedetti no habrían estado en el entrenamiento de ayer al presentar síntomas del virus, por lo que fueron aislados, aseguraron medios.



El club de Coapa insistió en que han sido rigurosos con las medidas de prevención e incluso realizaron pruebas el 14 de enero, dos días antes del encuentro contra Monterrey. No obstante, ahora se encuentran en incertidumbre.



’Mientras tenemos resultados de las pruebas que estamos realizando, y derivado de los protocolos sanitarios’, el club decidió reducir su operación al personal mínimo indispensable y aislar bajo monitoreo de nuestro cuerpo médico a jugadores que han manifestado síntomas.



No es juego



El mediocampista Pedro Aquino expresó a la cadena ESPN su preocupación al señalar que esto no es un juego, tenemos familias que nos esperan después de cada partido.



La molestia de las Águilas llegó luego de que la Liga Mx confirmó 19 casos de coronavirus en Rayados, entre jugadores, cuerpo técnico y staff, situación que obligó a reprogramar los próximos dos duelos del plantel regiomontano.



Los exámenes indicaron 11 casos positivos en jugadores y ocho en integrantes del cuerpo técnico y trabajadores. Las personas se encuentran aisladas y bajo observación constante de los médicos del club, siguiendo todos los lineamientos de las autoridades de salud, informó la Liga Mx.



Detalló que el encuentro contra León, correspondiente a la jornada tres y previsto en un inicio para el sábado, se disputará el miércoles 10 de marzo, mientras el partido contra Puebla, de la jornada cuatro, se recorrerá al martes 2 de febrero.



Ante las acusaciones del América, Monterrey aseguró que «cumplimos en tiempo y forma con todos los protocolos establecidos por la Liga Mx y las autoridades sanitarias.»



Javier Vasco Aguirre, técnico de Monterrey, reveló el viernes en conferencia, previo al duelo contra América, que había un brote de coronavirus en el plantel Sub 20 y tres jugadores del primer equipo habían dado positivo, por lo que se realizaron pruebas PCR para confirmar la infección.



El propio timonel dijo que Avilés Hurtado y Stefan Medina habían dado positivo, por lo que no jugaron el sábado contra las Águilas. No obstante, Rogelio Funes Mori sí estuvo en el partido, incluso marcó el gol del triunfo. Pero no se presentó el domingo a los entrenamientos y poco después se revelaron otros casos de contagio dentro del plantel.



De acuerdo con información de ESPN, entre los jugadores contagiados estaban: César Montes, Jesús Gallardo, Maximiliano Meza, Matías Kranevitter, Aké Loba y Rogelio Funes Mori, quienes presentaron síntomas asociados a la enfermedad después del encuentro contra las Águilas.



También se registraron casos en sus fuerzas básicas, por lo que indicaron reforzaran los protocolos sanitarios. El equipo suspendió las prácticas y su centro de entrenamiento permanecerá cerrado del 20 al 22 de enero, se sanitizará el lugar y revisarán protocolos. La siguiente ronda de test los aplicarán el 22 de enero.



Nicolás Larcamón, timonel del Puebla, expresó su molestia por la reprogramación de partidos al señalar que ’tendremos dos encuentros muy exigentes en poco tiempo al enfrentar a Monterrey y América con sólo cuatro días de descanso.’



Pidió que los criterios de consideración se apliquen de la misma manera para todos los planteles al recordar que en la temporada pasada Puebla disputó una jornada pese a tener varias bajas por el virus.



Ante el gran número de casos de infección, la Liga Mx aseguró que se refuerzan medidas preventivas para garantizar el control sanitario.



Asimismo, apuntó que todos los clubes cumplen con el protocolo sanitario y se han realizado más de 24 mil 578 pruebas PCR en los recientes siete meses.



Los clubes realizan exámenes PCR y de antígeno en todas sus divisiones, de acuerdo con el calendario integrado en la competencia. Los resultados deben ser cargados en el Sistema Integral de Información Deportiva.



Destacó que, ante la presencia de casos positivos, derivado de la mayor cantidad de pruebas realizadas, se han reprogramado partidos en las tres ligas (Primera División, femenil y Expansión), así como en torneos de fuerzas básicas.



En tanto, Tigres fue sometido a estudios de Covid-19 previo al Mundial de Clubes. Los felinos deberán realizarse un segundo examen el 26 de enero, tres días antes de viajar a Qatar.



(Con información del diario La Jornada y el portal infobae.com)